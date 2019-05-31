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Зеленский уволил главу Госпогранслужбы
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом № 345/2019 уволил с занимаемой должности главу Государственной пограничной службы Петра Цигикала. Следующим указом глава государства уволил Цигикала с военной службы.
Петр Цигикал с сентябрь 2014 по ноябрь 2014 года занимал должность заместителя начальника регионального управления по оперативно-розыскной работе Северного регионального управления Государственной пограничной службы. До июля 2017 года был директором Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы. В июле 2017 Петр Порошенко назначил его председателем Государственной пограничной службы.
Напомним, 30 мая президент Зеленский подал представление в Верховную Раду Украины на увольнение министров иностранных дел Павла Климкина и обороны Степана Полторака, а также главы СБУ Василия Грицака.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!