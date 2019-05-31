26.64 / 26.96 29.60 / 30.06
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский уволил главу Госпогранслужбы

16:58 31 мая 2019 46
Петр Цигикал
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом № 345/2019 уволил с занимаемой должности главу Государственной пограничной службы Петра Цигикала. Следующим указом глава государства уволил Цигикала с военной службы.

Петр Цигикал с сентябрь 2014 по ноябрь 2014 года занимал должность заместителя начальника регионального управления по оперативно-розыскной работе Северного регионального управления Государственной пограничной службы. До июля 2017 года был директором Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы. В июле 2017 Петр Порошенко назначил его председателем Государственной пограничной службы.

Напомним, 30 мая президент Зеленский подал представление в Верховную Раду Украины на увольнение министров иностранных дел Павла Климкина и обороны Степана Полторака, а также главы СБУ Василия Грицака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины