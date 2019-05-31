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Более 150 незаконно призванных в российскую армию крымчан отправили служить в Подмосковье
Призывников из Крыма отправляют служить на территорию РФ, нарушая нормы Четвертой Женевской конвенции. Об этом заявляют крымские правозащитники, ссылаясь на официальные сообщения оккупантов.
Так, 31 мая для прохождения службы в Западный военный округ были отправлены 152 человека, а всего с 1 апреля, когда стартовал весенний призыв, на территорию РФ отправили служить около 500 крымчан (всего на аннексированном полуострове в ряды российской армии было призвано около тысячи человек).
Крымская правозащитная группа напомнила крымчанам об их правах и рекомендует присылать на электронную почту info. [email protected] материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму (повестки, фото- и видеоматериалы).
Напомним, ранее жительница оккупированной Ялты откровенно рассказала об ужасах жизни в оккупации. Даже сам Путин был шокирован телесюжетами о том, как детей в школах кормят некачественными продуктами за огромные деньги, рабочие тетради для учащихся не всем по карману, а в деревне скорую помощь невозможно вызвать даже к грудному младенцу.
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