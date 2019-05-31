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Более 150 незаконно призванных в российскую армию крымчан отправили служить в Подмосковье

18:05 31 мая 2019 40
Российская армия
Инф. «ФАКТОВ»

Призывников из Крыма отправляют служить на территорию РФ, нарушая нормы Четвертой Женевской конвенции. Об этом заявляют крымские правозащитники, ссылаясь на официальные сообщения оккупантов.

Так, 31 мая для прохождения службы в Западный военный округ были отправлены 152 человека, а всего с 1 апреля, когда стартовал весенний призыв, на территорию РФ отправили служить около 500 крымчан (всего на аннексированном полуострове в ряды российской армии было призвано около тысячи человек).

Крымская правозащитная группа напомнила крымчанам об их правах и рекомендует присылать на электронную почту info. [email protected] материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму (повестки, фото- и видеоматериалы).

Напомним, ранее жительница оккупированной Ялты откровенно рассказала об ужасах жизни в оккупации. Даже сам Путин был шокирован телесюжетами о том, как детей в школах кормят некачественными продуктами за огромные деньги, рабочие тетради для учащихся не всем по карману, а в деревне скорую помощь невозможно вызвать даже к грудному младенцу.

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