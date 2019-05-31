В Киеве проверили пляжи: ситуация печальна

Общество

В Киеве назвали городские пляжи, в воде которых специалисты обнаружили превышение содержания кишечной палочки и другие отклонения от государственных санитарных норм. По данным наблюдений 21 мая отклонения по микробиологическим показателям было зафиксировано на пляжах «Веселка», «Радуга», «Тельбин», «Вербный», «Троещина», «Галерный», «Тельбин». Напомним, в сети сравнили фото отдыхающих в аннексированном Крыму и в Одессе.

Как заявил заместитель руководителя Госпотребслужбы Киева Дмитрий Байраченко, повторное исследование проб воды было взято 27 мая. Тогда кишечную палочку нашли на пляжах «Веселка», «Радуга» и «Тельбин».

«Санитарно-химические показатели в этот период, т. е. пробы воды открытых водоемов не отвечали требованиям установленных нормативов на пляжах «Вербный», «Галерный», «Троещина», «Радуга» и «Тельбин», — сообщил специалист Укринформу.

Кроме того, на пляжах «Галерный», «Троещина» и «Чорторый» продолжается капитальный ремонт, поэтому они не готовы к организации отдыха. А на пляжах «Вербный», «Передмостная Слободка», «Радуга» и «Веселка» не обновлен песок, а также не обустроены медицинские пункты.

Всего управлении коммунального предприятия «Плесо» находятся 14 пляжей Киева.

Напомним, депутаты Киевсовета объявили заказником местного значения Труханов остров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter