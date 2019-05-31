Перезагрузка Минска: названа дата рестарта переговорного процесса по Донбассу

Украина

Новый раунд переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске по Донбассу пройдет 5 июня. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в интервью «Радио НВ».

По данным Климкина, украинскую сторону на переговорах в Минске будет представлять новая, обновленная команда.

«Она будет представлена на следующей неделе. Поскольку это сделает президент, я не буду этого делать. Вы там увидите некоторые знакомые лица, некоторые, возможно, новые», — сказал министр.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в команде Владимира Зеленского заявили о наличии определенных «креативных» идей по оживлению Минского процесса, над которыми еще должны поработать эксперты и выйти на конкретные решения. Об этом замглавы АП Вадим Пристайко заявил после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии. По его словам, на встрече была достигнута договоренность о рестарте «минского процесса»



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