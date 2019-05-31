Оккупанты устроили «авиадартс» в Крыму: дома местных жителей сотрясаются от взрывов (видео)

Украина

В Крыму оккупанты устроили соревнования армейской авиации «Авиадартс», которые прошли на полигоне Чауда под Феодосией. В соцсети местные жители жалуются, что от устроенных военными «забав» в старых домах осыпается штукатурка. Они опасаются, что из-за вибрации их дома могут рухнуть.

Тем временем оккупанты сообщают, что целью учений является отработка пусков неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек, бомбометания и десантирование многотонных грузов. При выполнении боевого применения оценивается попадание в зачетную зону, отмеченную вокруг каждой из мишеней на полигоне Чауда.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о нескольких опасных инцидента с участием российских оккупационных войск в Крыму. Так, в начале года на трассе Симферополь — Феодосия российские военные спровоцировали дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали гражданские. А перед этим в оккупированном Севастополе российский военный грузовик «Урал» врезался в жилой дом.

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