Возвышенные чувства: Каменских растрогала сеть откровенным признанием (фото)

Шоу-бизнес

Молодые супруги Потап и Настя, которые отметили пышную свадьбу 23 мая, продолжают наслаждаться медовым месяцем в Турции. Влюбленные больше не скрывают своих чувств и с радостью делятся в сети своим счастьем, каждый день публикуя новые фото и видео.

Поклонники засыпали звездную пару комплиментами, желая им любви и скорейшего пополнения в семье. Настю так умилили многочисленные поздравления, что она написала трогательный пост благодарности и откровенно рассказала о своих чувствах к Потапу.

«Я рада рассказывать вам о всех важных моментах и достижениях моей жизни. Но вот самое сокровенное мы с @realpotap хотели сохранить только для нас двоих. Мы благодарны, что вы понимаете, насколько нам важно было оберегать нашу любовь. Мы любим вас бесконечно и именно поэтому, когда пришло время, мы решили рассказать вам о самом важном чувстве с помощью музыки и нашего творчества. Любовь — это великое и возвышенное чувство. Это бесценные эмоции. Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир, который наполнен любовью… Взгляд которого заставляет ваше сердце биться быстрее❤ Человека, с которым хочется быть каждую минуту, держать его за руку и испытывать невероятное счастье ❤ Тонуть в его объятиях. Человека, который наполняет вас, дополняет и становиться неотъемлемой частичкой вашей вселенной», — написала Настя. Пост она сопроводила новым свадебным фото, на котором запечатлен страстный поцелуй жениха и невесты.

В один из дней парочка уединилась на яхте. Настя показала соблазнительное фото в леопардовом купальнике.

А Потап опубликовал новый совместный снимок в объятиях друг друга. «Счастье — это так просто», — коротко подписал он.

Напомним, Потап и Настя отдыхают в одном из самых дорогих отелей в Кемере (Турция). На снимках Настя соблазняет своей стройной фигурой, а также показывают, как они с Потапом счастливы в объятиях друг друга.

«ФАКТЫ» также писали о том, что сын Потапа от брака с Ириной Горовой зачитал рэп на выпускном младшей школы.

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