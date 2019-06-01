В Еврокомиссии предупредили, чем чревато для Украины объявление дефолта

Украина

Идея объявления в Украине дефолта по внешним обязательствам опасна, ведь ситуация в стране сейчас не требует такого шага. Об этом заявила директор по международным экономическим отношениям и глобального управления Генерального директората Еврокомиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флорес, передает «Укринформ».

Она заявила, что в случае объявления дефолта ожидается ускоренное и искусственное снижение стоимости активов, падение уровня жизни, высокая инфляция и отсутствие доступа к внешним кредитным деньгам, а также отсутствие инвестиций, в условиях неопределенности, недостатка доверия и ненадежности.

По словам еврочиновницы, ситуация искусственного дефолта будет выглядеть даже хуже, чем была бы при вынужденном прекращении обслуживания долговых обязательств, вызванного экономическими неурядицами. Также Флорес отдельно отметила, что даже необходимость платить обязательства по долгам в этом году не ставит Украину в критическую ситуацию, которая могла бы вызвать дефолт.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский предложил объявить в Украине дефолт, поскольку «в дефолте нет ничего страшного». В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна сохранять репутацию ответственной страны, а представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявил, что Украина не допустит дефолта и продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о том, что команда Владимира Зеленского не рассматривает возможность объявления дефолта Украины. По его словам, позиция Владимира Зеленского и государства состоит в том, что государство должно защищать интересы граждан, и в этом есть разница с позицией «отдельных бизнесменов».

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