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Они перемещаются без двигателей и крыльев: стало известно о результатах наблюдения Пентагона за НЛО (видео)

Луис Элизондо, руководитель секретной программы AATIP, созданной Пентагоном для наблюдения за неопознанными летающими объектами, обнародовал еще одну часть результатов этих поисков. Об этом рассказывает интернет-портал Live Science.

«Конечно же, мы не нашли пришельцев. С другой стороны, те объекты, за которыми мы наблюдали, двигались с перегрузками, которые в 400−500 раз превышали ускорение свободного падения. У них не было двигателей или даже крыльев, и на них, как нам показалось, не действовало притяжение Земли», — заявил бывший специалист спецслужб.

Портал напоминает, что долгое время считалось, что военные программы наблюдений за НЛО свернули практически сразу после завершения холодной войны, а все предположения о продолжении таких проектов сразу же приобретали статус «выдумок конспирологов».

В декабре 2017 года внезапно выяснилось, что это не так: газета The New York Times опубликовала интервью с Луисом Элизондо, главой секретного проекта по наблюдениям за «продвинутыми угрозами в воздушном пространстве» (AATIP).

По словам Элизондо, программу запустили в 2007 году по инициативе сенатора Гарри Рида, одного из лидеров Демократической партии. В ее рамках конгресс выделил Пентагону 22 миллиона долларов на сбор сведений об НЛО и их систематический анализ. К удивлению публики, военное ведомство не стало отрицать, что проект AATIP действительно существовал, но заявило, что его закрыли в 2012 году.

Как объяснял Элизондо, рассказать о программе его заставило завершение AATIP и недостаточно серьезное отношение к ней военных. Бывший глава AATIP сразу же сознался в том, что опубликовал в Cети видео, на котором ракетный крейсер USS Princeton и сопровождающие его истребители SuperHornet сталкиваются с крупным овальным объектом, «гигантским тик-таком», двигающимся с невозможно высокой скоростью.

Эти кадры и многие другие данные официально рассекретили в январе этого года по требованию Федерации американских ученых. В конце прошлой недели в газете The New York Times вышло еще одно интервью, на этот раз с пилотами SuperHornet с авианосца «Теодор Рузвельт». Они подтвердили часть рассказов Элизондо и заявили, что почти столкнулись с другими неопознанными объектами в 2015 году.

Элизондо признает, что некоторые из этих объектов представляли собой дроны, новые типы ракет или просто атмосферные феномены, однако, по его словам, природу и характер движения многих других объяснить до сих пор не удается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в американском штате Невада засняли небесную «битву двух НЛО». Представившая видео женщина рассказала, что сначала заметила в небе девять или десять ярких точек, которые выглядели, как звезды. Точки выстроились в линию под углом примерно в 45 градусов и начали двигаться вверх. Им навстречу устремились такие же точки-вспышки. Было похоже, что в небе ведется перестрелка таинственных летающих объектов, которые сами оставались невидимы глазу.

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