Королева Елизавета II нарушила собственный протокол, удивив своих помощников

Украина

На прошедшей на днях садовой вечеринке в Букингемском дворце королева Елизаветы II привела в недоумение своих помощников, нарушив собственный протокол. Об этом пишет Cosmopolitan.

Издание объясняет, что на подобные мероприятия приглашаются тысячи людей, но только некоторые из них, согласно протоколу, могут позволить себе краткий диалог с Ее Величеством.

Дотрагиваться до королевы или что-либо ей дарить запрещено всем. Однако некая Лора-Энн Барр — мать двоих детей из Северной Ирландии, также присутствовавшая на вечеринке, — нарушила аж два правила сразу. Она поздоровалась с Елизаветой II, протянула ей букет и сделала комплимент ее розовому костюму. Что самое удивительное, Елизавета остановилась, все приняла и поблагодарила, хотя до этого охрана предупредила Лору, что затея бесполезна — королева никогда не нарушает правил, и максимум что ей, Лоре, светит — это передача букета в руки помощницы монарха.

Конечно, Елизавета II сразу же передала цветы одной из своих фрейлин. Та специально остановилась и объяснила, что после мероприятия королева обязательно насладится ароматом и красотой букета.

Но поступок очень удивил помощников монарха, а саму Лору-Энн привел в восторг.

«Думаю, они были просто шокированы, когда произошло то, что произошло! — сказала она в комментарии СМИ. — Это просто фантастика! Она так тепло улыбнулась мне и поблагодарила. Там было 8 тысяч человек, и, честно, я до сих пор не верю своему счастью. Она проходила прямо мимо меня, посмотрела мне в глаза, и тут я сделала реверанс и выкрикнула: „Ваше Величество, у меня для вас букет!“ Воцарилась тишина, каждый следил за ее реакцией, и только было слышно, как щелкают камеры. Потом даже секьюрити-команда поздравила меня и сказала, что они очень удивлены. Такого раньше не было никогда!».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон нарушила протокол, поцеловав Елизавету II в щеку.

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