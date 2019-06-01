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Дональд Трамп анонсировал свое выдвижение на второй срок

3:30 1 июня 2019 17
Дональд Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп официально объявит об участии в борьбе за второй срок 18 июня в Орландо, штат Флорида. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

Отмечается, что Трамп прибудет в Орландо со своей женой Меланией, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди США Карен Пенс. Американский президент призвал всех принять участие в мероприятии, на котором будет сделано объявление.

Ранее глава юридического комитета Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что в палате представителей допускают импичмент американского лидера. «Конгрессу приходится реагировать на преступления, ложь и другие проступки президента Трампа — и мы сделаем это», — сказал он.

В апреле прошлого года стало известно, что Трамп собрал свыше 28 миллионов долларов на президентскую кампанию 2020 года. Документы на переизбрание в Федеральную избирательную комиссию глава США подал в день инаугурации — 20 января 2017 года. По словам аналитиков, до него так не делал ни один американский президент. Обычно лидеры США начинают свою избирательную кампанию через два года после прихода к власти.

Напомним, что президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Помимо Трампа, среди основных заявившихся кандидатов — политик-демократ Джозеф Байден, бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, младший сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, писательница Марианна Уильямсон.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на июньской встрече между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным будет рассмотрен вопрос освобождения пленных украинских моряков, которых захватили россияне в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

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