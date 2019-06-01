Дональд Трамп анонсировал свое выдвижение на второй срок

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Президент США Дональд Трамп официально объявит об участии в борьбе за второй срок 18 июня в Орландо, штат Флорида. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2019 г.

Отмечается, что Трамп прибудет в Орландо со своей женой Меланией, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди США Карен Пенс. Американский президент призвал всех принять участие в мероприятии, на котором будет сделано объявление.

Ранее глава юридического комитета Конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что в палате представителей допускают импичмент американского лидера. «Конгрессу приходится реагировать на преступления, ложь и другие проступки президента Трампа — и мы сделаем это», — сказал он.

В апреле прошлого года стало известно, что Трамп собрал свыше 28 миллионов долларов на президентскую кампанию 2020 года. Документы на переизбрание в Федеральную избирательную комиссию глава США подал в день инаугурации — 20 января 2017 года. По словам аналитиков, до него так не делал ни один американский президент. Обычно лидеры США начинают свою избирательную кампанию через два года после прихода к власти.

Напомним, что президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Помимо Трампа, среди основных заявившихся кандидатов — политик-демократ Джозеф Байден, бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, младший сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, писательница Марианна Уильямсон.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на июньской встрече между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным будет рассмотрен вопрос освобождения пленных украинских моряков, которых захватили россияне в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

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