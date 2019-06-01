Украина

Международный день защиты детей: как и зачем отмечают этот праздник

В первый день календарного лета в Украине традиционно отмечается Международный день защиты детей или Международный день детей (International Children’s Day). В этом году он отмечается на следующий день после праздника Последнего звонка (31 мая).

Исторические истоки «дня детей» восходят к 1925 году, когда 1 июня Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них Фестиваль лодок-драконов. Так получилось, что в этот день в Женеве (Швейцария) открылась и международная конференция, посвященная проблемам детей в мире.

На сегодня главным посылом дня считается призыв родителей, государств, правительственных и неправительственных организаций защищать права и свободы детей.

Кроме того, этот день является поводом для подростков задуматься о своем месте в мире и рассмотреть, какие проблемы они считают важными для себя и общества в целом, пишет Телеграф.

Психологи советуют хотя бы в этот день найти время для совместной прогулки с детьми, во время которой можно обсудить важные дня них темы и еще больше сблизиться. Также 1 июня проводится большое количество благотворительных акций в поддержку детей, нуждающихся в помощи: деток с ограниченными возможностями, сирот, беженцев, детей из малоимущих и неблагополучных семей.

Ранее уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба подсчитал, что в Украине в среднем каждый час в полицию поступает одно заявление о пропаже ребенка.

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