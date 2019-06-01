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Украина – Панама: где смотреть онлайн матч плей-офф ЧМ-2019 в Польше
В понедельник, 3 июня, сборная Украины по футболу (U20) проведет матч 1/8 финала чемпионата мира, который проходит в Польше. Соперником подопечных Александра Петракова будет сборная Панамы. Поединок пройдет в городе Тыхы на городском стадионе, начало — в 18:30.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА УКРАИНА — ПАНАМА
По итогам группового этапа «желто-синие» заняли первое место в квартете D, обыграв США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1). Лучшим бомбардиром нашей команды является центральный защитник Денис Попов, забивший два мяча, еще по одному точному удару в активе Сергея Булецы и Даниила Сикана.
Что касается центральноамериканской команды, то панамцы начали выступление с ничьи против Мали (1:1), затем уступили Франции (0:2) и завершили групповой этап победой над Саудовской Аравией (2:1). Два мяча забил на турнире Диего Валанта, еще одним голом отличился Антонио Моралес Маккензи. Набрав четыре очка, подопечные Хулио Дели Вальдеса заняли третье место в группе Е.
Чемпионат мира U20. Польша.1/8 финала
3 июня (понедельник)
Украина — Панама 18:30 «UA:Перший»
Отметим, что в других матчах 1/8 финала встретятся: Италия — Польша, Колумбия — Новая Зеландия, Уругвай — Эквадор, Сенегал — Нигерия, Франция — США, Япония — Южная Корея, Аргентина — Мали.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Украина с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира.
Фото fifa.com
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