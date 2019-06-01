Украина – Панама: онлайн-трансляция матча плей-офф чемпионата мира

Спорт

В понедельник, 3 июня, на городском стадионе польском Тыхы сборная Украины сыграет против Панамы матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди 20-летних (прямая трансляция — на «UA:Перший»).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка подопечных Александра Петракова и Хулио Дели Вальдеса, за которой вы сможете следить в этой новости.

Украина — первая, Панама — третья

По итогам группового этапа «желто-синие» заняли первое место в квартете D, обыграв США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1). Лучшим бомбардиром нашей команды является центральный защитник Денис Попов, забивший два мяча, еще по одному точному удару в активе Сергея Булецы и Даниила Сикана.

Что касается центральноамериканской команды, то панамцы начали выступление с ничьи против Мали (1:1), затем уступили Франции (0:2) и завершили групповой этап победой над Саудовской Аравией (2:1). Два мяча забил на турнире Диего Валанта, еще одним голом отличился Антонио Моралес Маккензи. Набрав четыре очка, подопечные Хулио Дели Вальдеса заняли третье место в группе Е.

Видеообзор матча Панама — Саудовская Аравия

Шевченко оставил Лунина в сборной U-20

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко решил оставить голкипера Андрея Лунина в расположении молодежной команды на матч 1/8 финала. Напомним, что вратарь провел на турнире все матчи группового этапа, в которых пропустил всего два мяча.

Андрей Лунин поможет команде в 1/8 финала

Положительный опыт Украины

Команды однажды уже встречались между собой на мировых первенствах. 14 лет назад, в 2005-м, Украина и Панама открывали очным матчем групповой этап, и тогда «желто-синие» одержали победу — 3:1 (Алиев, 20, с пенальти, 22, Фещук, 32 — Аржанов, 26, в свои ворота).

Четвертый раз в истории

Сборная Украины четвертый раз в истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира U-20. Правда, дальше этой стадии «желто-синие» не проходили: в 2001-м подопечные Анатолия Крощенко уступили Парагваю (1:2), в 2005-м команда Алексея Михайличенко проиграли Нигерии (0:1), а в 2015-м «желто-синие» под руководством Александра Петракова не смогли одолеть Сенегал (1:1, серия пенальти — 1:3).

Шестое участие Панамы

Это уже шестое участие для сборной Панамы на молодежных чемпионатах мира (у Украины — четыре). Впрочем, особыми успехами центральноамериканская сборная похвастаться не может, прекращая борьбу уже после группового этапа. Дважды — в 2003-м и 2005-м — панамцы проиграли все три матча, еще трижды — в 2007-м, 2011-м и 2015-м — набирали по одному очку.

Стоимость игроков сборной Украины более чем в восемь раз дороже

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, общая стоимость футболистов сборной Украины оценивается более чем в восемь раз дороже панамцев (12,45 млн евро против 1,5 млн).

Больше всех в составе «желто-синих» стоят голкипер «Леганеса» Андрей Лунин (5 млн евро), форвард «Динамо» Владислав Супряга (4,5 млн) и полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили (0,8 млн).

Что же касается центральноамериканцев, то самым дорогим футболистом у них является нападающий Эдуардо Герреро, выступающий за юношескую команду тель-авивского «Маккаби», — его оценивают в 150 тысяч евро. Правда, на нынешнем турнире тренерский штаб не может рассчитывать на игрока из-за травмы. За ним следует правый полузащитник Анхель Орельен (125 тысяч), остальные игроки сборной оцениваются суммами от 100 тысяч и ниже.

В целом же, из числа панамских футболистов, которые попали в заявку на турнир, лишь двое играют за пределами родины — защитник Кристофер Баред и полузащитник Франсиско Нарбон выступают в университетской лиге США.

Городской стадион в Тыхы

Поединок пройдет на городском стадионе в Тыхы, который является домашней ареной для одноименного клуба, выступающего в первом польском дивизионе. Построен в 1970 году, был полностью реконструирован в 2015-м, что обошлось в 128,9 польских злотых (чуть более 30 млн евро).

На этом стадионе Украина победила Катар во втором туре

На этом стадионе «желто-синие» уже играли на этом турнире, обыграв во втором туре мирового первенства команду Катара (1:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть матч Украина — Панама.

Фото Getty Images, ffu.ua, fifa.com

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