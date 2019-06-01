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Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон: что об этом известно
Владимир Зеленский получил приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом, который может состояться в августе-сентябре. При этом перед встречей с Зеленским Трамп увидится с Путиным.
Об этом в своей статье «Квартал черных лебедей» написала главный редактор издания «Зеркало недели» Юлия Мостовая. Она утверждает, что предметный разговор по урегулированию конфликта на Донбассе будет сопровождаться вопросами вроде «За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?». Таким образом, от украинского лидера могут потребовать форсировать совместные бизнес-проекты в газодобыче, портовой сфере и сельскохозяйственном секторе. При этом в последнем случае американские инвесторы намерены требовать передачи им земли в собственность.
«Нужно помнить, что для Трампа Украина — „фишка“ на американо-российском переговорном столе. Там еще есть „фишки“ Сирии, Китая, Венесуэлы, Ирана… На фоне большой игры практичного американского бизнес-президента все эти „мост между Россией и Европой“, „буферная зона, защищающая Европу от России“ — олдскульная нудность», — акцентирует внимание Мостовая.
В Администрации президента Украины подтвердили, что Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон.
Напомним, свой первый зарубежный визит в статусе президента Украины Зеленский намерен совершить в Брюссель. Также его уже пригласили принять участие в международной конференции в Канаде.
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