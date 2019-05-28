Политика

СМИ узнали, куда Зеленский совершит первый визит в качестве президента Украины

Шестой президент Украины Владимир Зеленский свой первый зарубежный визит после официального вступления в должность совершит в Брюссель. Как сообщает «Европейская правда», ссылаясь на информированный источник, поездка состоится 5 июня.

По информации издания, приглашение Зеленскому передали во вторник на встрече с главой Администрации президента генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльсон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майер-Хартинг.

Как сообщает «Радио Свобода», во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС, в частности, с главой Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Также запланирована встреча в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и совместная пресс-конференция по итогам встречи.

Напомним, ранее Зеленского пригласили в Канаду на конференцию по вопросам Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», замглавы Администрации президента Вадим Пристайко, побывав 27 мая в Берлине, договорился о поездке президента Зеленского в Германию. Правда, дата этого визита пока еще не согласована, график дорабатывается. Темой для переговоров Зеленского в Германии станут Минские соглашения и их перезапуск. Также в ближайшее время должны состояться переговоры с французской стороной.

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