Мир

Взрывы на заводе в Дзержинске: появились данные о пострадавших и новые видео с места происшествия

В результате взрывов на заводе НИИ «Кристалл» в Дзержинске пострадали 19 человек. Об этом официальному новостному агентству РИА «Новости» сообщили в правительстве Нижегородской области.

Также там уточнили, что площадь возгорания в здании цеха, где хранились боеприпасы, составляет 100 квадратных метров.

Очевидцы сообщили о нескольких взрывах, которые были слышны всему городу. После них пропало электроснабжение в близлежащем населенном пункте Пыра.

Тelegram-канал Раньше всех. Ну почти сообщает, что один из пострадавших в результате трех взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске находится в тяжелом состоянии. Также появилась информация, что еще два человека пропали без вести.

Напомним, ранее в службах технического надзора Нижегородской области «Интерфаксу» подтвердили причину инцидента — детонацию боеприпасов на складе.

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