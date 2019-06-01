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Взрывы на заводе в Дзержинске: появились данные о пострадавших и новые видео с места происшествия
В результате взрывов на заводе НИИ «Кристалл» в Дзержинске пострадали 19 человек. Об этом официальному новостному агентству РИА «Новости» сообщили в правительстве Нижегородской области.
Также там уточнили, что площадь возгорания в здании цеха, где хранились боеприпасы, составляет 100 квадратных метров.
Очевидцы сообщили о нескольких взрывах, которые были слышны всему городу. После них пропало электроснабжение в близлежащем населенном пункте Пыра.
Тelegram-канал Раньше всех. Ну почти сообщает, что один из пострадавших в результате трех взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске находится в тяжелом состоянии. Также появилась информация, что еще два человека пропали без вести.
Напомним, ранее в службах технического надзора Нижегородской области «Интерфаксу» подтвердили причину инцидента — детонацию боеприпасов на складе.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...