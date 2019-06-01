Украина

День защиты детей: в центре Одессы прошел необычный флешмоб

В самом центре Одессы, у знаменитого здания театра Оперы и балета, состоялся необычный флешмоб, приуроченный ко Дню защиты детей.

Более полутысячи ребятишек — учащихся школ эстетического воспитания — в национальных костюмах выстроились хороводом вокруг фонтана. Они развернули флаг Одессы и спели «Город детства», а также гимн города. После этого дети выложили хештег — «Одеський хоро-вод».

Готовились к флешмобу тщательно, родители помогали детям и поддерживали их на протяжении всего времени, чтобы этот праздник запомнился им надолго улыбками и положительными эмоциями.

«Вокальное хоровое искусство приучает детей слушать друг друга, слышать друг друга, это очень важные качества. Вместе петь, вместе что-то изучать новое, вместе музицировать, вместе получать от этого удовлетворение — вот основная цель, основная задача», — отмечает руководитель городского департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

В планах организовать подобный флешмоб в Регенсбугре — городе-побратиме Одессы.

После флешмоба детей угощали мороженым, дабы праздник был не только веселым, а и сладким!

Как сообщали «ФАКТЫ», в День защиты детей Владимир Зеленский впервые показал фото с сыном.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter