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День защиты детей: в центре Одессы прошел необычный флешмоб
В самом центре Одессы, у знаменитого здания театра Оперы и балета, состоялся необычный флешмоб, приуроченный ко Дню защиты детей.
Более полутысячи ребятишек — учащихся школ эстетического воспитания — в национальных костюмах выстроились хороводом вокруг фонтана. Они развернули флаг Одессы и спели «Город детства», а также гимн города. После этого дети выложили хештег — «Одеський хоро-вод».
Готовились к флешмобу тщательно, родители помогали детям и поддерживали их на протяжении всего времени, чтобы этот праздник запомнился им надолго улыбками и положительными эмоциями.
«Вокальное хоровое искусство приучает детей слушать друг друга, слышать друг друга, это очень важные качества. Вместе петь, вместе что-то изучать новое, вместе музицировать, вместе получать от этого удовлетворение — вот основная цель, основная задача», — отмечает руководитель городского департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.
В планах организовать подобный флешмоб в Регенсбугре — городе-побратиме Одессы.
После флешмоба детей угощали мороженым, дабы праздник был не только веселым, а и сладким!
Как сообщали «ФАКТЫ», в День защиты детей Владимир Зеленский впервые показал фото с сыном.
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