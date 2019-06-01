Мир

Взрыв в Дзержинске: происшествие сняли на видео с воздуха

Количество пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области России увеличилось до 38 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пострадали 38 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии», — сказали в МЧС.

Состояние 25 пострадавших оценивается как средней степени тяжести. У девяти легкие травмы. Погибших нет.

В ведомстве также добавили, что открытое горение на заводе ликвидировано. В сети также появилось видео пожара, снятое с высоты птичьего полета.

Как писали «ФАКТЫ», 1 июня в России прогремел взрыв на одном из оборонных предприятий. На территории завода «Кристалл» в Дзержинске (Нижегородская область) взорвались боеприпасы. В некоторых домах выбило стекла.

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