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Порошенко организовал детский праздник в офисе партии "Европейская Солидарность" (фото, видео)
Экс-президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной побывали на детском празднике, который по случаю Международного дня защиты детей состоялся в Открытом офисе партии «Европейская Солидарность».
Дети вместе раскрасили карту Европы, рассказали о своих мечтах и планах на лето; о том, за что они любят Украину, свою семью, свой город. А также много веселились, резвились, танцевали и лакомились сладостями.
«Счастливое будущее в свободной стране — это то, о чем каждый отец и мама мечтают для своего ребенка. Все, что мы делаем, все, к чему стремимся — ради наших детей, ради их улыбок и полных радости глаз. Должны вместе подарить им радость жить в мирной и богатой европейской Украине!», — написал Порошенко в Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», нынешний президент Украины Владимир Зеленский в Международный день защиты детей опубликовал в соцсети свое фото с сыном Кириллом, который в 2019 году станет первоклассником.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..