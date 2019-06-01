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Политика

Порошенко организовал детский праздник в офисе партии "Европейская Солидарность" (фото, видео)

16:54 1 июня 2019 10
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Экс-президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной побывали на детском празднике, который по случаю Международного дня защиты детей состоялся в Открытом офисе партии «Европейская Солидарность».

Дети вместе раскрасили карту Европы, рассказали о своих мечтах и планах на лето; о том, за что они любят Украину, свою семью, свой город. А также много веселились, резвились, танцевали и лакомились сладостями.

«Счастливое будущее в свободной стране — это то, о чем каждый отец и мама мечтают для своего ребенка. Все, что мы делаем, все, к чему стремимся — ради наших детей, ради их улыбок и полных радости глаз. Должны вместе подарить им радость жить в мирной и богатой европейской Украине!», — написал Порошенко в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», нынешний президент Украины Владимир Зеленский в Международный день защиты детей опубликовал в соцсети свое фото с сыном Кириллом, который в 2019 году станет первоклассником.

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