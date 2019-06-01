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В День защиты детей Зеленский впервые показал фото с сыном
Президент Украины Владимир Зеленский впервые опубликовал в соцсети свое фото с сыном Кириллом, который в 2019 году станет первоклассником. Также в кадре присутствуют 15-летняя дочь Зеленского Александра и первая леди Украины Елена Зеленская.
Судя по всему, таким образом Зеленский поздравил соотечественников с Днем защиты ребенка, который отмечается 1 июня.
«Чтобы лучше понимать ребенка, нужно иногда и самому становиться ребенком», — прокомментировал снимок президент.
Он также призвал оставить детям страну, которой они будут гордиться.
Напомним, ранее Владимир Зеленский, поздравляя киевлян с днем города, рассказал, что в Киеве в 2013 году у него родился сын. Кстати, его крестили в Кирилловской церкви на Подоле, поэтому и назвали Кириллом.
Фото Facebook Владимира Зеленского
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