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Грозовые дожди и жара: синоптик дала прогноз погоды на 2 июня
Часть Украины попала под влияние атмосферного фронта, пришедшего со стороны Молдовы. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.
«Первого июня, сегодня, от Молдовы до нашей Харьковщины вытянулся атмосферный фронт. Он дает и будет давать в течение дня и еще завтра, 2 июня, именно на этом атмосферном пространстве дожди, грозы, местами ливни, шквалы и град», — пишет она.
По словам синоптика, на западе Украины также будут местами дожди, а на востоке и юге — сухо и жарко.
«Температура воздуха в воскресенье достигнет +25 +30 градусов, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей +27 +33 градуса. В западных областях ожидается +18 +24 градуса», — пишет Диденко.
В Киеве же 2 июня местами возможны дождь и гроза, в течение дня +25 +28 градусов.
Как писали «ФАКТЫ», ранее синоптики Укргидрометцентра составили график так называемой эффективной температуры по показателю Миссенарда и пришли к выводу, что в период с 1 по 5 июня в Украине будут фиксироваться субкомфортные погодные условия.
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