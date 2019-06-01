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Политика

Зеленский назначил уполномоченного по правам ребенка

18:23 1 июня 2019 17
Николай Кулеба
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский повторно назначил Николая Кулебу на должность уполномоченного президента по правам ребенка. Это следует из указа от 1 июня, обнародованного на сайте президента.

«Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка», — говорится в тексте.

Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с 18 декабря 2014 года. 19 мая тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Кулебы с должности уполномоченного президента по правам ребенка.

Как писали «ФАКТЫ», 31 мая президент Зеленский своим указом № 345/2019 уволил с занимаемой должности главу Государственной пограничной службы Петра Цигикала. Следующим указом глава государства уволил Цигикала с военной службы.

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