Яхтинг, робототехника и козацкие забавы: 16 самых интересных детских лагерей в Украине

Общество

Последний звонок уже прозвенел, а с ним улетучились переживания родителей о школе, экзаменах и контрольных. Вместо них появились другие: чем занять ребенка летом? Как оторвать от планшета и телефона? Где оздоровить? И еще хорошо бы, чтоб за это не нужно было выкладывать три зарплаты. «ФАКТЫ» углубились в тему детского отдыха, и оказалось, что помимо обычных санаториев на берегу моря или в Карпатах, интересных предложений — хоть отбавляй. Причем на любой вкус и бюджет.

Начнем с киевских дневных лагерей — то есть, мест, где ребенок будет занят с утра до вечера, но ужинать отправится домой.

1. Детская школа по робототехнике «RoboKids»

Продолжительность смены: две недели с понедельника по пятницу, с 8:00 — 19:00

Адрес: Киев, ул. Гетьмана 30Б, недалеко от м. Шулявская

Стоимость: от 6790 грн.

Возраст: 5−15 лет

Питание: полноценный обед и полдник

- У нас очень насыщенная и интересная летняя программа, — рассказывает руководитель школы робототехники Виктор Шумило. — Больше, конечно, привлекает мальчиков, но есть и девочки. Мы создаем роботов на базе Lego-education и электронных компонентов Arduino. Для того, чтобы прийти к нам в лагерь, детям совсем не обязательно иметь опыт в робототехнике. Под руководством наших педагогов ребята будут строить интересных роботов, программировать их, играть с ними. У нас также есть мастер-классы по 3D моделированию ручками, роспись футболок, изготовление подушечек «эмодзи», занятия по английскому языку. Дети в летнем лагере не только учатся, но и развлекаются: активные и настольные игры, поход в кинотеатр «Батерфляй», парк развлечений. В стоимость лагеря включен полноценный обед и полдник.

2. Театральный лагерь для подростков SPLASH

Продолжительность смены: две недели без выходных, с 11:00 до 18:00

Адрес: Киев, м. Лукьяновская, ул. Котарбинского, 22

Стоимость: 5000 грн. При полной предоплате — 4450 грн, приводишь друга — скидка 200 грн, троих друзей — скидка 1000 грн, десять друзей — идешь бесплатно

Возраст: от 7 лет

Питание: обед

- У современных детей есть проблемы живого общения, так как все они ушли в онлайн, — говорит координатор школы «Splash» Ирина Поляшева. — У нас дети проходят отличные тренинги живого общения, ставят грамотную красивую речь, избавляются от слов-паразитов, развивают фантазию, творческое мышление и память. Работают у нас профессиональные режиссеры, актеры, режиссеры монтажа. В рамках лагеря также есть занятия по фотографии, снятии короткометражного видео на телефон и монтажу — дети научатся делать классные сториз для Инстаграм. Разминки и подвижные игры снимут физические зажимы и уведут ребят от привычного сидячего образа жизни. Дети выйдут из зоны комфорта, не испытывая при этом стресс, станут более раскрепощенные и уверенные в себе.

3. Академия профессий будущего

Продолжительность смены: пять дней с понедельника по пятницу, 9:00 — 18:00

Адрес: Киев, метро «Дворец спорта», ул. Шота Руставели, 30Б

Стоимость: от 3500 грн

Возраст: 6−15 лет

Питание: полноценный обед и полдник

- У детей очень насыщенная программа: мастер-классы, игры, лекции, — объясняет администратор лагеря Ирина Смоляная. — И каждый день новая тема: блоггинг, создание компьютерных игр, ораторское искусство. Это делается для того, чтобы ребенок смог определится с будущей профессией, попробовать ее «на вкус». Мастер-классы у нас ведут только профессионалы, которые знают, как раскрыть творческий потенциал ребенка и показать ему разные стороны той или иной профессии. Кроме того, у нас предусмотрены обширные курсы по программированию. Кроме того, каждый день дети занимаются английским языком. С ними занимаются лучшие преподаватели, использующие образовательные программы Евросоюза и США. В Speaking club ребята научатся живому общению на английском языке. Важный момент: ни одна из смен городского лагеря не повторяет программу предыдущей.

4. Дневной кулинарный лагерь KartataPotata

Продолжительность смены: 1−10 дней, с 8:30 до 19:00

Адрес: Аутлет-городок «Мануфактура», с. Ходосеевка, Киевская область, Обуховское шоссе-2, д. 2

Стоимость: 1 день — 750 грн, 5 дней — 3550 грн, 10 дней — 7000 грн. В стоимость входит трансфер с Днепровской набережной, 19

Возраст: 6−13 лет

Питание: обед

- Мы развиваем у детей культуру питания, даем им понимание того, что из обычных овощей, мяса или фруктов можно приготовить отличное полезное и вкусное блюдо, — объясняет руководитель отдела маркетинга компании «KartataPotata» Александр Ковалышин. — Именно поэтому мы и решили делать наш лагерь за городской чертой, чтобы у детей была своя грядка. Ребятам очень нравится, что они могут посадить и полить свою грядку, собрать урожай. А потом, вымазавшись в муке, под руководством шеф-повара приготовить свой кулинарный шедевр и с удовольствием его съесть. Кроме этого, в детском лагере проходят лекции дегустации, совместные просмотры мультфильмов, интерактивы на свежем воздухе. Перекусы, легкие полдники в лагере есть, а ужинают дети уже дома.

5. Бизнес-лагерь KIDBICamp

Продолжительность смены: семь дней

Адрес: Киевская область, с. Лесники, конно-спортивный клуб «Equides» и Киевская область, Броварской район, с. Рожны, спортивно-оздоровительный клуб «Авантюрис».

Стоимость: 12 000−13 900 грн

Возраст: 8−16 лет.

Питание: четырехразовое, в ресторанах

- В нашем лагере потрясающая атмосфера, — рассказывает психолог бизнес-лагеря Анна Буняк. — Работают не просто студенты или волонтеры, а психологи, актеры, бизнесмены. С их помощью дети учатся работать вместе, в одной дружной и сплоченной команде. По каждому ребенку у нас есть индивидуальный план развития, и даже после одной недели родители видят результаты. Дети становятся более самостоятельными и ответственными. Например, встают сами. Мы их не будим, а мотивируем — те, кто вовремя проснулся, получают валюту лагеря — «кидбики», которые они потом могут потратить на Дне Развлечений. На каждой смене есть проектная работа на определенную тему — дети, например, снимают социальное видео. При этом они, активно занимаясь интересным делом и приобретая знания, приезжают домой радостными и отдохнувшими.

6. IT-лагерь для школьников ШАГ

Продолжительность смены: две недели, по пять рабочих дней с 10:00 до 18:00

Адрес: Киев, ул. Жилянская, 128/28

Стоимость: 5700 грн (4900 для студентов Малой компьютерной академии)

Возраст: 7−15 лет.

Питание: обед

- За десять дней дети знакомятся со всеми сферами компьютерных технологий, — рассказывает директор Киевского филиала Компьютерной академии ШАГ Алексей Фрундин. — Они работают с 3D-моделированием, виртуальной реальностью, компьютерными играми, создают собственные сайты. И все это происходит в игровой форме, то есть ребенок не просто учиться, а наслаждается процессом. Однако, учитывая компьютерную зависимость, которая в наши дни есть у многих детей, мы не позволяем ребятам постоянно находиться перед монитором, переключаем их внимание на общение, дискуссии, подвижные игры, прогулку. Это не просто IT-лагерь, это лагерь, который наполнит ребенка прекрасными впечатлениями и желанием познать новое и интересное.

7. Летний языковой английский лагерь Greencountry

Продолжительность смены: две недели, десять рабочих дней, с 09:30 до 18:00

Адрес: Киев, Львов, Харьков

Стоимость: 6000 грн (Львов, Харьков) и 7200 грн (Киев) — программа полного дня, 3200 (Львов, Харьков) и 3800 грн (Киев) — учебная программа (с 09:30 до 13:30)

Возраст: 6−11 лет

Питание: перекус для тех, кто занимается полдня, и комплексный обед для учеников полного дня

- Родители могут отдавать нам детей на полдня, когда у нас идет интенсивная учебная программа, — объясняет маркетолог компании «Greencountry» Алина Доренюк. — За две недели дети проходят семестровый курс английского языка, а за четыре недели (то есть две смены) — поднимаются на один уровень. Вторая половина дня у нас посвящена развитию навыков в разных сферах — IT, арт, драма, спорт, дизайн, кулинарное искусство. Материал наши ребята усваивают гораздо быстрее благодаря новаторской технике «перевернутый урок» — когда ученики просматривают материалы будущего урока наперед, а не делают домашнее задание после него. Ну и конечно, прогулки и активные игры — куда же летом без них? А еще у нас есть наша лагерная валют — кантрики. Дети зарабатывают их своими успехами, и могут купить на них вкусняшки, блокнотики, сумки или что-нибудь еще в нашем магазинчике.

8. Тематический танцевально-языковой лагерь SalsaBoFantasyCamp

Продолжительность смены: две недели (десять рабочих дней), 08:30−18:00

Адрес: Киев, Львовская площадь, Сретенская, 17−13

Стоимость: 3500 грн для новичков, 3150 грн для тех, кто уже посещал лагерь

Возраст: 7−15 лет

Питание: обед и полдник оплачивается отдельно (120 гривен в день) или приносится с собой

- Мы объединяем страны мира с детскими фильмами и книгами, и каждую смену делаем на разную тему, — говорит руководитель лагеря Богдан Хименко. — Например, это может быть Великобритания и Гарри Поттер, или Нью-Йорк и супергерои. Мы учим культуру той или иной страны, делаем постановку современного танца, стилизованного под танцы страны, которую мы сейчас изучаем. Два-три часа в день мы танцуем, учим английский, проводим развлекательные игры, ходим в аквапарк и планетарий и проводим много времени на свежем воздухе. Если не получается быть целую смену, можно приходить к нам в течение лета, по два-три дня в удобное время. Хотя, конечно, лучше проходит смену целиком, иначе полноценной картины у них не будет. Каждые две недели мы делаем отчетный концерт для родителей, где дети поют и танцуют, показывают, чему научились.

9. Конные прогулки и походы на семейном ранчо «Идиллия»

Продолжительность смены: две недели, десять рабочих дней

Адрес: Киевская область, Вышгородский район, село Лесовичи

Стоимость: 350 грн. в час, 1250 грн. в день

Возраст: с 12 лет

Питание: не включено

- На нашем ранчо подростки и их родители смогут прекрасно провести лето, — рассказывает хозяйка ранчо «Идиллия» Анна Гастинщикова. — Даже ребятишек, никогда раньше не сидевших в седле, мы готовы взять в увлекательную прогулку по полю или в лес за ягодами, но тренер будет вести лошадь в поводу. А ребята старше 12 лет, умеющие ездить верхом, могут отправляться с нами в поход в составе группы других всадников. Походы у нас разной продолжительности — от часа до целого дня, когда мы отправляемся в конный поход на Киевское море, купаем лошадей, отдыхаем и едем назад. Такой вид отдыха и спорта не только очень полезен для здоровья и укрепления мускулатуры, но еще и захватывающе интересен!

А теперь расскажем о необычных и увлекательных лагерях полной смены

10. Яхтинг-лагерь «Летучая рыба»

Продолжительность плавания: семь дней

Маршрут: Киев — Каневское водохранилище-Киев

Стоимость: 6000 грн

Возраст: 9−16 лет

Питание: четырехразовое, в том числе свежеприготовленное на костре

- Во время наших походов дети учатся азам управления парусной яхтой и основам скаутинга, — говорит руководитель и основатель «Летучей рыбы» Александра Романова. — Мы идем несколькими яхтами, дети делятся на экипажи, каждый — под руководством опытного капитана. На яхте есть все необходимое — лежаки. Стол, газовая плита. Холодильник, туалет. На первом месте у нас безопасность: плывем только в тихую погоду. С нами в походе постоянно находятся медицинский работник, кок, охрана и технический персонал. Днем мы переходим от одного острова до следующего, причем ребята по желанию стоят на вахте — кто на руле, кто на парусах. Дети могут посидеть в каюте и поиграть в настольные игры — катан, манчкин, UNO. Около четырех часов дня ставим лагерь на острове, играем, проводим мастер-классы, купаемся, ловим рыбу, готовим еду на костре, фотографируемся и ночуем в палатках. Это невероятное приключение дети запомнят на всю жизнь.

11. Лагерь джиу-джитсу и борьбы в селе Пятки

Продолжительность смены: десять дней, с 1 по 10 августа

Адрес: с. Пятки Чудновский район Житомирской области

Стоимость: 2300 грн

Возраст: 8−16 лет

Питание: полный пансион

- Мы научим детей кушать еду, которую они не едят дома, — смеясь, говорит организатор лагеря, тренер спортивной секции, священник Андрей Коробков. — Гречку, например. Ну, и, конечно, у нас каждый день будут тренировки по джиу-джитсу и борьбе, походы, активные игры. Уровень спортивной подготовки детей не важен — у нас есть группы и для новичков, и для «продвинутых» ребят, которые ходят в секцию.

12. Экстрим-центр «Карабин»

Продолжительность смены: девять дней

Адрес: с. Рудковцы Хмельницкая область

Стоимость: 8200−10 700 грн

Возраст: 8−16 лет

Питание: полный пансион

- У нас на территории есть двадцать пять активностей для детей на суше и воде, — говорит менеджер «Карабина» Юлия Кутовая. — Например, экстрим-качеля, скалодром, «банан», «ватрушка». Но родители могут быть совершенно спокойны за своих детей: у нас работают только профессиональные инструкторы, тренеры и спасатели, которые проходят обучение перед каждой сменой. Спортивный уровень подготовки ребенка не имеет значение — здесь понравится и тем, кто занимается спортом постоянно, и тем, кто вообще им не занимается. Кроме экстремальных активностей у нас проходят тренинги по эмоциональному интеллекту, квесты, инструктажи по выживанию и занятия по английскому с носителями языка.

13. Православный лагерь «Встреча»

Продолжительность смены: две недели

Адрес: Коблево

Стоимость: 7300 грн., в стоимость включен трансфер из Одессы и обратно

Возраст: 7−14 лет.

Питание: пятиразовое

- Каждая смена у нас имеет свой сценарий, — говорит куратор лагеря отец Виталий Жариков. — Например, когда темой было «Путешествие в Нарнию», дети разделялись не только на отряды, но еще и на расы — люди, эльфы, русалки. Последние, кстати, первыми шли в душ и дольше всех купались в море. Кто из детей плохо себя ведет и сквернословит, становится гномом, приспешником Белой Колдуньи. Заодно лишается всех суперспособностей и вне очереди дежурит на кухне. Расколдовать гномов может только кто-то из расы человек.

У нас есть свои правила — четкий режим, молитва утром и вечером, в субботу-воскресенье — посещение богослужения. Но помимо этого — пляж, квесты, активные игры. Скучать у нас дети точно не будут.

14. Детские лагеря туроператора «Ростра»: «Следопыт», «Разведчик» «Путешественник», «Школа выживания», Спортивно-военный лагерь

Продолжительность смены: одиннадцать дней

Адрес: с. Быстрец Верховинский район Ивано-Франковской области

Стоимость: от 4000 грн

Возраст: «Следопыт» — от 8 лет, «Разведчик» — от 9 лет, «Путешественник» и «Школа выживания» — от 12 лет, Военно-спортивный лагерь — от 15 лет

Питание: оплачивается отдельно, по 120 гривен в день, или ребенок берет обед из дому

- Наши детские лагеря — это школа жизни и школа общения с природой, — объясняет директор «Ростры» Анатолий Стрельбицкий. — Сейчас жизнь гораздо экстремальнее, чем раньше, а современные дети со своими гаджетами и сидячим образом жизни совсем к ней не готовы. Мы помогаем детям выживать в новых климатических условиях, в трудном мире, где нужно быть сильными и преодолевать препятствия. У нас шесть этапов подготовки, по нарастанию интенсивности. Есть дети, которые приезжают первый раз, есть те, которые едут на двадцать пятую смену за десять лет. Меняются кардинально — вытягиваются, худеют, накачивают мускулы, перестают быть привередливыми в еде. Бывает, конечно, что к нам попадают «случайные» дети, которые не хотят ничего — только сидеть и чтоб их не трогали. Таких отправляем домой, и возвращаем родителям деньги. В военно-спортивном лагере мы учим детей, кроме всего прочего, тактической медицине и оказанию первой помощи раненым, подтягиваем их физически, знакомим с оружием, учим стрелять. Подростки в стране, где идет война, должны уметь это и быть готовыми, когда подрастут, защищать свою землю.

15. Экологический лагерь «Путешественник Эколог»

Продолжительность смены: десять рабочих дней

Адрес: Николаевская область, Первомайский район, село Львов

Стоимость: 2900 грн

Возраст: с 3 лет с родителями или с 9 лет самостоятельно

Питание: четырехразовое

- Низкую цену отдыха в нашем лагере нам обеспечивают гранты Экофонда Украины, — говорит член Николаевского клуба путешественников Марина Коваленко. — Помимо отдыха и купания в Южном Буге наши дети узнают массу интересного об экологии, биологии и географии. С помощью наших научных кураторов ребята изучают растения, животных и минералы этой местности, участвуют в акции «Собери мусор», учатся технике безопасного туризма, правилам спасения на воде и обращению с туристическим снаряжением. Дети живут в палатках, мы готовим еду на костре, все время проводим на свежем воздухе. Кроме занятий по экологии и охране природы, у нас множество квестов, интеллектуальных битв, игр, соревнований и веселых развлечений.

16. Детский лагерь «Козацька Фортеця»

Продолжительность смены: десять дней

Адрес: Черкасская область, Смелянский район, село Плесачивка

Стоимость: 6100−6500 грн

Возраст: 7−16 лет.

Питание: пятиразовое

«Козацька фортеця» — самый большой козацкий лагерь в Украине,— рассказывает PR-менеджер лагеря Олеся Ященко. — У нас дети научатся тому, чему они не научатся больше нигде: разбираться в лодках и управлять козацкими «Чайками», стрелять из лука, винтовок, метать копье и звездочки, освоить боевое искусство «Гопак», петь козацкие песни, знать историю Сечи и гетманов Запорожского войска, биться на саблях, разбираться в лечебных травах и ездить верхом. Трижды в день у нас построение, вечером — ватра, где ребята поют старинные козацкие песни. Сердца детей наполняются патриотизмом и гордостью за то, что они — наследники славных украинских рыцарей. В нашем лагере для детей созданы все условия — полноценное пятиразовое питание, медицинское обслуживание, у нас соблюдены все санитарные нормы и меры безопасности. Дети ходят в подаренных им козацких одностроях, которые потом заберут с собой домой. Девочкам у нас также будет интересно — кроме всего прочего, для них есть курс рукоделия, основ косметологии, мастер-классы по изготовлению игрушек, украшений и сувениров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как выбрать лагерь для ребенка и что необходимо ему взять с собой на летний отдых.

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