Весят по килограмму: полтавчане спасают близняшек, которых мама оставила в роддоме

Украина

Новорожденным всего пять суток, они весят лишь по килограмму, поскольку родились преждевременно (на 28-й неделе беременности). Официально у них нет ни папы, ни мамы — родившая их женщина, отказалась от деток, объяснив тем, что не сможет двойню материально обеспечить. Поэтому в борьбу за жизнь сироток включились чужие неравнодушные люди.

Только вчера, 31 мая, с просьбой о помощи через Facebook обратилась представительница благотворительного фонда HelpGroup Ангелина Дудка, написав, что детям некому помочь, а сегодня они уже всем обеспечены.

Как рассказали в отделении реанимации Полтавской областной клинической больницы, близняшки поступили из Кременчугского перинатального центра в тяжелом состоянии. У одной из девочек есть проблема с дыханием. Чтобы выжить, им нужны такие препараты, как аминовен, интралипид, пейона, специальное питание, а кроме того, памперсы (пока самые маленькие, нулевого размера), салфетки…

Реаниматологи очень благодарны всем, кто перевел деньги на благотворительный счет и кто принес в больницу необходимое.

Заведующая отделением Татьяна Будинская уверена, что у отказников благоприятный прогноз, хотя выхаживать таких малюток очень сложно -- существует много рисков. И благотворительные взносы по-прежнему актуальны. Их можно отправить на счет 5168 7574 0032 3343 в «ПриватБанке», Будинская Т. В.

О кременчужанке, бросившей детей, известно, что ей 34 года, она одна воспитывает восьмилетнюю дочку.

Как писали «ФАКТЫ», недавно жуткий случай произошел в Березовском районе Одесской области: женщина выбросила в выгребную яму своего новорожденного сына. Роженица утверждала, что ребенок родился мертвым.

Фото: сайт «Кременчугской газеты»

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