Выкинула новорожденного в выгребную яму: новые подробности жуткого случая под Одессой

Происшествия

Жуткий случай произошел в апреле в Березовском районе Одесской области: женщина выбросила в выгребную яму своего новорожденного сына. fakty.ua/302 904 Роженица утверждала, что ребенок родился мертвым. После проведения экспертиз выяснились страшные подробности.

Как оказалось, младенец появился на свет живым. По словам матери, она не поняла, что пришло время рожать. Прежде чем выбросить малютку в выгребную яму, засунула его в пакет, в результате чего сломала мальчику ногу.

Около двух недель тело малыша плавало в выгребной яме туалета. Мать же, как ни в чем не бывало, ходила на работу и жила обычной жизнью. Разоблачить страшное преступление помог сельский голова. После скандала роженица скрылась у подруги, опасаясь наказания и гнева односельчан.

Во время расследования 31-летняя женщина сама показала следователям нож, которым перерезала пуповину. Также не скрывала, что при помощи этого же ножа, даже не потрудившись смыть кровь с рукоятки, приготовила бутерброды.

У нее есть 14-летняя дочь, которую воспитывала бабушка. После смерти опекуна девочка оказалась в приюте. Подследственная собиралась забрать девочку домой, но органы опеки категорически возражают и утверждают, что ребенка горе-матери не отдадут.

Следствие продолжается. Детоубийце грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о другом страшном случае. В марте 2018 года в Николаеве мать бросила девятимесячного ребенка в воду с моста через реку Ингул. В апреле 2019-го суд вынес горе-матери приговор.

А в Прикарпатье в начале весны осудили мать-убийцу, которая родила и сразу зарезала младенца



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