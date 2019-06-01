Общество

Плесень в подарок: в сети показали фото сосисок, которые продают в Крыму

В оккупированном Крыму покупатели жалуются на плохое качество продуктов, которые продают в местных магазинах. Так, одна из жительниц оккупированного полуострова опубликовала фото сосисек, покрытых плесенью.

«Купила ребенку сосиску в тесте. Не знаю, что дернуло ребенка достать сосиску с теста, но я была ну очень удивлена и расстроена. Жать вот только уехали далеко уже (от магазина, где был куплен продукт. — Авт.). Будьте бдительны!» — написала она.

В свою очередь, известный крымский блогер RoksolanaToday&Крым25%‏ опубликовала в Twitter фото сыра, который также был покрыт плесенью.

«Куплено в Керчи. Гурманы России рекомендуют добавлять эдакий сырок к плесневелым сосиськам», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», жизнь в оккупированных районах Украины становится все более тяжелой. Так, некогда известный курорт Седово, благодаря оккупантам, превратился в концлагерь. Отдыхающие, чтобы попасть к морю вынуждены проходить через блок-посты и стоять часами в очередях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter