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Третьяков: «Ветераны снялись в цикле социальных роликов «Ты сможешь»
Ветераны войны на Востоке снялись в цикле социальных роликов «Ты сможешь!». Первое видео было опубликовано 1 июня в социальных сетях. Проект реализован по инициативе Министерства по делам ветеранов и при поддержке благотворительной организации «Фонд Александра Третьякова».
«Герои проекта — украинские ветераны. Когда ко мне, как к председателю Комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью, обратились с предложением присоединиться к реализации этого проекта, конечно, сразу согласился. Ведь более 4 лет занимаюсь проблемами социальной защиты ветеранов, именно для этого добивался создания Министерство по делам ветеранов», — отметил народный депутат Александр Третьяков.
Героем первого ролика стал ветеран войны, бывший десантник 79-й аэромобильной бригады Владимир Мазниченко. На видео потерявший на войне руку и ногу боец рассказывает о том, как был лучшим игроком в своей футбольной команде и мечтал о большом спорте пока не началась война с Россией на Донбассе. После длительной реабилитации Вадим Мазниченко начал вести активный образ жизни, занялся спортом, различными социальными проектами, принял участие в таких проектах как «Победители», «Игры непокоренных» (Invictus Games), «Сила нации». Сейчас пытается вести собственный бизнес.
«Благотворительная организация „Фонд Александра Третьякова“, директором которой является Виктория Муха, поддержала этот проект, потому что очень важно еще раз напомнить — наши ветераны являются примером мужества, достоинства и силы духа для молодых поколений. Они вдохновляют быть сильными», — подчеркнул Третьяков.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!