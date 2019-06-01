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Недостаточно жесток: пропагандист Соловьев разразился критикой в адрес Путина
Скандальный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев выразил недовольство тем, что президент России Владимир Путин недостаточно жестко ведет себя с представителями российской оппозиции.
«Для меня Путин недостаточно жесток… Мы ведем себя гораздо либеральнее, чем Америка и Германия», — сказал он в эфире пропагандистского телеканала «Россия-1».
По его словам, против России «ведется война».
«Мы делаем вид, что в нашей стране иностранным структурам можно впрямую работать с нашими отдельными „спикерами“, представителями общества, натравливая их на то, что им не нравится», — заявил Соловьев, сообщает Обозреватель.
Пропагандист также считает, что в этой «войне» Россия «по-прежнему находится в положении», когда не знает, «какова ее идеология».
Как писали «ФАКТЫ», однажды Соловьев оскандалился в прямом эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», выгнав из студии польского журналиста Якуба Корейбу.
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