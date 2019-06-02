Политика

Все в руках Зеленского: Медведев заговорил о восстановлении отношений между Украиной и Россией

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал запастись терпением, поскольку новый президент Украины Владимир Зеленский ничего не делает для налаживания отношений между Киевом и Москвой.

По его словам, звучащие в настоящее время слова из Украины противоречивы. Также, по его словам, никаких действий для улучшения отношений двух стран нет. Об этом сообщают российские СМИ.

«Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают… Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением! В конечном счете это все в руках нового президента, новой власти», — заявил российский премьер.

Как писали «ФАКТЫ», ранее заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко отметил наличие определенных «креативных» идей по оживлению Минского процесса.

Также в Администрации президента Украины Владимира Зеленского не исключают, что вскоре могут состояться телефонные переговоры украинского президента с Владимиром Путиным.

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