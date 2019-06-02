Общество

Супрун заявила, что с 2020 года детей перестанут принимать в детдома

С 2020 году в украинские детдома не будут принимать детей, они будут превращены в паллиативно-реабилитационные центры. Об этом написала в Facebook глава украинского Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, к 2020 году все детские дома будут работать в обычном режиме, но параллельно будет вестись необходимая подготовка для устройства всех детей в родные, патронатные или приемные семьи.

«С 2020 года детей не будут принимать дома ребенка. Будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно расти со своими родными родителями. В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье», — сообщила Супрун.

Она пояснила, что в качестве альтернативы детским домам существует практика патронатной семьи (временной). Это переходный период перед подготовкой передачи ребенка семье, которая ею будет заниматься. Каждый ребенок, родители которого не могут по ряду причин забрать его домой и налаживают свою жизнь, должен находиться не в интернате, а в патронатной семье.

По словам Супрун, до 2023 года на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры.

«Во вновь созданных центрах можно будет получить услуги по реабилитации или паллиативу. Центр также может оказывать услуги по респису — временному отдыху родителей ребенка с инвалидностью. Помощь будут оказывать в обязательном присутствии родителей или людей, которые их заменяют. В интернаты эти заведения не превратятся», — рассказала глава Минздрава.

По ее словам, сейчас весь цивилизованный мир отказался или отказывается от устройства детей в детдома.

«Не живут дети в интернатах и до совершеннолетия. Такого просто не существует. Так не должно быть и у нас», — заявила она.

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