Здоровье

Супрун рассказала, как не спутать паническую атаку с сердечным приступом

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжила информировать украинцев о методах борьбы с недугами. В этот раз она решила рассказать о панических атаках, заверив, что смертельной опасности они, несмотря на угрожающие симптомы, не несут. Напомним, ранее Супрун рассказала, как подготовиться к беременности.

При этом она обратила внимание на различия панической атаки и сердечного приступа, посоветовав обратить внимание на обстоятельства, при которых возникли симптомы.

Так, если ухудшению состояния предшествовал длительный стресс, скорее всего, речь идет о панической атаке.

Если же вы занимались интенсивной физической активностью или даже поднимались по ступенькам — это может быть сердечный приступ.

Различия в характере боли:

паническая атака — боль в груди острая и колючая, обычно локализована по центру;

сердечный приступ — ощущение сжатия изнутри и тяжести. Боль может «отдавать» в руку, под лопатку, нижнюю челюсть или шею слева.

Длительность симптомов:

паническая атака — от 5 до 30 минут;

при сердечном приступе симптомы могут исчезнуть через 2−3 минуты после прекращения физической активности или приема нитроглицерина.

Глава Минздрава советует вызывать скорую помощь в случае, если паническая атака длится более получаса.

В случае с сердечным приступом медиков следует звать, если приступ не удается снять в течение 15−20 минут, поскольку он может перерасти в инфаркт миокарда.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, кто может возглавить Минздрав в новом правительстве Украины в случае, если коалицию сформирует партия «Слуга народа».

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