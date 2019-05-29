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Супрун рассказала, как не спутать паническую атаку с сердечным приступом
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжила информировать украинцев о методах борьбы с недугами. В этот раз она решила рассказать о панических атаках, заверив, что смертельной опасности они, несмотря на угрожающие симптомы, не несут. Напомним, ранее Супрун рассказала, как подготовиться к беременности.
При этом она обратила внимание на различия панической атаки и сердечного приступа, посоветовав обратить внимание на обстоятельства, при которых возникли симптомы.
Так, если ухудшению состояния предшествовал длительный стресс, скорее всего, речь идет о панической атаке.
Если же вы занимались интенсивной физической активностью или даже поднимались по ступенькам — это может быть сердечный приступ.
Различия в характере боли:
- паническая атака — боль в груди острая и колючая, обычно локализована по центру;
- сердечный приступ — ощущение сжатия изнутри и тяжести. Боль может «отдавать» в руку, под лопатку, нижнюю челюсть или шею слева.
Длительность симптомов:
- паническая атака — от 5 до 30 минут;
- при сердечном приступе симптомы могут исчезнуть через 2−3 минуты после прекращения физической активности или приема нитроглицерина.
Глава Минздрава советует вызывать скорую помощь в случае, если паническая атака длится более получаса.
В случае с сердечным приступом медиков следует звать, если приступ не удается снять в течение 15−20 минут, поскольку он может перерасти в инфаркт миокарда.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, кто может возглавить Минздрав в новом правительстве Украины в случае, если коалицию сформирует партия «Слуга народа».
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