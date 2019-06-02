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В земле огромная воронка: последствия взрыва на заводе в российском Дзержинске сняли с воздуха (видео)

В России за медицинской помощью после взрыва в тротиловом цехе на заводе боеприпасов «Кристалл» в российском Дзержинске Нижегородской области 1 июня обратилось уже 85 человек. Об этом говорится на сайте Минздрава России.

«Всего за медицинской помощью обратилось 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города. По состоянию на 22:15 (1 июня. — Авт.) на стационарном лечении состоит 16 человек, из них 1 пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 — средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам», — говорится в сообщении.

По словам губернатора области Глеба Никитина, из-за инцидента повреждены 70 детсадов и 31 школа. В частности, конструкции зданий не разрушены, однако в них выбиты стекла.

Как писали «ФАКТЫ», 1 июня в России прогремел взрыв на территории завода «Кристалл» в Дзержинске. Там взорвались боеприпасы. В некоторых домах выбило стекла.

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