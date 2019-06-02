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Экс-ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева похвасталась стройной фигурой
Бывшая ведущая «Орла и Решки» блогерша Настя Ивлеева, которой запрещен въезд в Украину, опубликовала в Instagram очередное свое фото.
Пользователи стали живо комментировать пост знаменитости.
«Просто копия жены Бибера», — написал один из них.
«В отпуск на лестницу выставили!?» — добавил другой.
«Уровень английского Ивлеева: Hello, morning», — написал третий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее украинские пограничники не пустили Настю Ивлееву в Украину из-за того, что она незаконно посещала оккупированный Крым. Сама Настя объяснила, что действительно в 2017 году ездила на полуостров отдыхать, летела туда на самолете из территории России.
Отметим, что Настя Ивлеева любит эпатировать публику кардинальной сменой имиджа и снимается в откровенных фотосессиях для мужских журналов, демонстрируя свои формы.
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