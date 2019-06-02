26.56 / 26.86 29.59 / 29.99
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Экс-ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева похвасталась стройной фигурой

13:48 2 июня 2019 207
Настя Ивлеева
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшая ведущая «Орла и Решки» блогерша Настя Ивлеева, которой запрещен въезд в Украину, опубликовала в Instagram очередное свое фото.
Пользователи стали живо комментировать пост знаменитости.

«Просто копия жены Бибера», — написал один из них.

«В отпуск на лестницу выставили!?» — добавил другой.

«Уровень английского Ивлеева: Hello, morning», — написал третий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее украинские пограничники не пустили Настю Ивлееву в Украину из-за того, что она незаконно посещала оккупированный Крым. Сама Настя объяснила, что действительно в 2017 году ездила на полуостров отдыхать, летела туда на самолете из территории России.

Отметим, что Настя Ивлеева любит эпатировать публику кардинальной сменой имиджа и снимается в откровенных фотосессиях для мужских журналов, демонстрируя свои формы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины