Экс-ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева похвасталась стройной фигурой

Шоу-бизнес

Бывшая ведущая «Орла и Решки» блогерша Настя Ивлеева, которой запрещен въезд в Украину, опубликовала в Instagram очередное свое фото.

Пользователи стали живо комментировать пост знаменитости.

«Просто копия жены Бибера», — написал один из них.

«В отпуск на лестницу выставили!?» — добавил другой.

«Уровень английского Ивлеева: Hello, morning», — написал третий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее украинские пограничники не пустили Настю Ивлееву в Украину из-за того, что она незаконно посещала оккупированный Крым. Сама Настя объяснила, что действительно в 2017 году ездила на полуостров отдыхать, летела туда на самолете из территории России.

Отметим, что Настя Ивлеева любит эпатировать публику кардинальной сменой имиджа и снимается в откровенных фотосессиях для мужских журналов, демонстрируя свои формы.

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