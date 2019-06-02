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Изрядно разрушены: бойцы ВСУ показали позиции боевиков на Донбассе (фото)
В сети показали позиции террористов на Донбассе. Соответствующие фото опубликовали на странице 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».
«Вот так выглядят позиции оккупантов. И если для наблюдения за первой, с шиной, надо использовать оптику, то вторую — укрепленную белыми мешками — видно невооруженным глазом. Как видите, они уже изрядно подразвалены. Ребята говорят, еще с зимы, когда огонь оттуда велся непрерывно, и российских наемников пришлось усмирять. Но в последнее время враг стал их восстанавливать, и задача наших бойцов — этого не допустить», — гооврится в сообщении бригады.
Как писали «ФАКТЫ», недавно бойцы отдельного отряда специального назначения «Азов» уничтожили штаб боевиков на Донбассе. Видео меткого удара, нанесенного по штабу опубликовали на страничке «Азова» в социальных сетях.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».