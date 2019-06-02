Украина

В сети распространили провокационное видео об оккупации Украины: силовики собираются на срочное совещание

Руководители силовых структур Украины собираются на совещание из-за угрозы территориальной целостности Украины. Заседание назначено на 4 июня. Приглашены исполняющий обязанности председателя СБУ, руководство генерального штаба ВСУ, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, а также представители МИД.

Инициатором совещания стал главный военный прокурор Анатолий Матиос. Поводом, чтобы собрать силовиков и начать прокурорское расследование, стало появившееся в интернете видео о гипотетическом нападении Румынии и о захвате румынской армией украинской территории, конкретно — Черновицкой области. Сценарий, который описан в видеоролике, рассчитан на пять дней, а началом военных действий авторы называют ноябрь 2022 года.

Блогер Альбер Комари, первым обративший внимание на видео, указывает, что ему ролик напоминает работу пропагандистов времен Второй мировой войны, но сам план вызывает четкие ассоциации со сценарием захвата Крыма Россией.

Напомним, в 2018 году СБУ пресекла деятельность в Черновцах организованной группы, пропагандирующей идею «Великой Румынии». Ранее в интервью «ФАКТАМ» представитель СБУ объяснял, что антиукраинской риторикой западные соседи Украины невольно играют на стороне Кремля.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter