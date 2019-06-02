В Умани разгорается скандал из-за избиения ребенка в спецшколе (фото)

Общество

В Умани разгорается скандал из-за избиения ребенка в центре реабилитации для детей-инвалидов. 1 июня девочка вернулась домой с кровоподтеками на плечах и шее и порезами на лбу. Родственники девочки винят воспитателей. Педагоги оправдываются, что были на выпускном празднике.

Установить виновных сложно еще и потому, что пострадавший ребенок не может говорить. А персонал детсада не признается, кто следил за детьми, когда предположительно происходило избиение.

Сестра пострадавшей девочки Евгения Глевич сообщила, что семья уже обратилась в полицию, чтобы зафиксировать телесные повреждения.

Комментарии других жителей Умани, также столкнувшихся с указанным спецзаведением, свидетельствуют, что для данного учреждения избиения детей — не редкость.

«Сама была свидетелем бесчеловечного отношения педагогов данного заведения к детям»;

«Моему ребенку в этом центре реабилитации четыре раза вывихнули руку, и никто не вызвал скорую, даже когда я об этом попросила», — делятся пользователи в соцсетях.

Напомним, ранее под Киевом воспитательницу частного сада уличили в избиении малышей. Разоблачить агрессивную сотрудницу помогли записи с камер наблюдения.

А в Харькове няня издевалась над ребенком, страдающим тяжелой формой ДЦП. Уголовное производство было открыто по статье УК о пытках.

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