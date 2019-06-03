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Пеноблок-убийца: пятилетнего малыша насмерть задавило строительными материалами
В селе Великие Цепцевичи в Ровенской области пятилетнего мальчика насмерть завалило пеноблоками. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
Трагедия произошла 31 мая, около 14:00. Полицейские предварительно установили, что пятилетний мальчик играл на собственном дворе, где были сложены пеноблоки. Ребенок решил вылезти на них, но когда его руки зацепились за один пеноблок, вся конструкция упала на него.
Мальчика немедленно доставили в медучреждение, однако, врачам не удалось спасти его жизнь — во время оперативного вмешательства он умер.
В полиции по данному факту начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой «бытовой несчастный случай»).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», следователи ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области 5-летнему мальчику. По словам председателя Нацполиции Сергея Князева, задержаны двое подозреваемых полицейских. Во время совершения преступления они находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.
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