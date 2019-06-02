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Украина

Сильные ливни со шквалами: синоптик уточнила прогноз погоды на 3 июня

17:09 2 июня 2019 104
ветер
Инф. «ФАКТОВ»

Начало новой недели принесет дожди и грозы в центральные, восточные и западные области Украины (за исключением Волынской и Ровенской). В южных областях при грозе возможны град и шквалы 15−20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко советует организаторам уличных мероприятий внимательно отслеживать прогноз погоды. «Даже обычный дождь может за минуты перейти в сильный ливень со шквалом… Очень внимательно следите за прогнозами погоды, по возможности, не делайте навесы над сценами или над „партерами“. Лучше приготовить другую защиту для аппаратуры, лучше людям намокнуть, чем травмироваться» — предупреждает синоптик. В Днепропетровской области пренебрежение этими простыми правилами привело к трагедии на музыкальном фестивале.

Что касается температуры, то ночью по всей Украине ожидается от 12 до 17 градусов. Днем жара ожидается не везде. В Прикарпатье синоптики прогнозируют до +24 градусов, на большей части страны от 25 до 30 градусов, в южных и восточных областях возможны +33 градуса.

карта

Напомним, ранее синоптики Украинского гидрометцентра прогнозировали, что до 5 июня из-за сложившихся погодных условий будет наблюдаться снижение работоспособности, ухудшение эмоционального состояния, повышенная сонливость.

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