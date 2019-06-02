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Сильные ливни со шквалами: синоптик уточнила прогноз погоды на 3 июня
Начало новой недели принесет дожди и грозы в центральные, восточные и западные области Украины (за исключением Волынской и Ровенской). В южных областях при грозе возможны град и шквалы 15−20 м/с.
Синоптик Наталья Диденко советует организаторам уличных мероприятий внимательно отслеживать прогноз погоды. «Даже обычный дождь может за минуты перейти в сильный ливень со шквалом… Очень внимательно следите за прогнозами погоды, по возможности, не делайте навесы над сценами или над „партерами“. Лучше приготовить другую защиту для аппаратуры, лучше людям намокнуть, чем травмироваться» — предупреждает синоптик. В Днепропетровской области пренебрежение этими простыми правилами привело к трагедии на музыкальном фестивале.
Что касается температуры, то ночью по всей Украине ожидается от 12 до 17 градусов. Днем жара ожидается не везде. В Прикарпатье синоптики прогнозируют до +24 градусов, на большей части страны от 25 до 30 градусов, в южных и восточных областях возможны +33 градуса.
Напомним, ранее синоптики Украинского гидрометцентра прогнозировали, что до 5 июня из-за сложившихся погодных условий будет наблюдаться снижение работоспособности, ухудшение эмоционального состояния, повышенная сонливость.
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