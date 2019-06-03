Меган Маркл начинает перестройку: герцогиня решила создать «идеальный дом» для мужа и сына Арчи

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Жена принца Гарри Меган Маркл затеяла новые ремонтные работы в своем виндзорском доме. Герцогиню, которая прожила с принцем Гарри в особняке FrogmoreCottage после серьезной реконструкции здания меньше двух месяцев, не устроил результат работ, которые обошлись примерно в 3 миллиона долларов. Об этом пишет Cosmopolitan со ссылкой на британскую Mirror.

Оказывается, Меган уговорила своего супруга начать новый ремонт, так как она сочла вид старинного коттеджа «недопустимо обветшавшим». По ее требованию, был составлен план работ. Более того, как выяснилось на днях, он уже утвержден. Согласно официальным документам, опубликованным изданием TheRoyalBoroodWindsor, все намеченные изменения одобрены.

Заявка нужна не только для финансового обеспечения переделок. Коттедж относится к единому ансамблю Виндзорского замка, на территории которого он находится. Королевская резиденция — это объект культурного и исторического наследия, поэтому все ремонтные работы должны быть согласованы.

В основном, они касаются внешнего вида здания. Меган потребовала замены водостоков и труб, она хочет изменить дизайн дверей и окон, перекрасить стены нетоксичной, экологически безопасной краской… К тому же, герцогиня пожелала нанять ландшафтного дизайнера, чтобы он произвел преобразования в саду, окружающем особняк. Она потребовала установить в саду дополнительное освещение и перепланировать его таким образом, чтобы там было удобно играть их малышу Арчи, которому пока что нет и месяца. Разумеется, когда он подрастет и научится ходить.

Как известно, в Виндзор Гарри и Меган переселились из NottinghamCottage, расположенного на территории лондонского Кенсингтонского дворца. Они перебрались туда в апреле, примерно за месяц до рождения своего первенца. Официальной причиной переезда была назван тогда слишком скромный размер их прежнего дома, площадь которого всего около 100 квадратных метров. Меган с Гарри, якобы решили, что с учетом планировавшегося прибавления в семействе им будет в старом доме тесновато. Но, как утверждают сплетники, на самом деле, принц и герцогиня просто решили покинуть Лондон, чтобы жить подальше от королевского дворца, не будучи стесненными протоколом, так, как им хочется.

Работы затронут и территорию вокруг особняка. Супруга принца Гарри мечтает продолжить благоустройство большого сада, сделать в нем красивое освещение, привлечь ландшафтных дизайнеров для того, чтобы каждый уголок стал эксклюзивным и уютным.

«Герцогиня очень вовлечена в проект и хотела бы, чтобы окончательный дизайн был идеальным для нее, принца Гарри и их сына Арчи», — приводит слова инсайдера Mirror.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в течение нескольких последних дней поклонники Меган Маркл и принца Гарри могли сами рассмотреть их семейное гнездышко. Резиденция открыта для свободного посещения в рамках благотворительной акции. Многие британцы заявили, что семейство живет в невыносимых условиях из-за гула самолетов.

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