Трамп потребовал от СМИ извинений за его слова о противной Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter раскритиковал СМИ, распространившие слова, якобы сказанные им о герцогине Сассекской Меган Маркл. Трамп утверждает, что никогда не называл ее противной.

Американский президент считает, что получившая распространение история стала очередным продуктом «фейковых новостей». Он призвал телеканал CNN, издание The New York Times и другие СМИ принести свои извинения, а также выразил сомнения в том, что они это сделают. При этом Трамп не стал упоминать в твите британское издание The Sun, в интервью которому и прозвучала нелицеприятная характеристика жены британского принца.

«Я никогда не называл Меган Маркл „противной“. Это все сделано лживыми СМИ… Будут ли CNN, New York Times и другие извиняться? Сомневаюсь в этом!»— написал Трамп в своем микроблоге.

I never called Meghan Markle «nasty.» Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it!