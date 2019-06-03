Трамп потребовал от СМИ извинений за его слова о противной Меган Маркл

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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter раскритиковал СМИ, распространившие слова, якобы сказанные им о герцогине Сассекской Меган Маркл. Трамп утверждает, что никогда не называл ее противной.

Американский президент считает, что получившая распространение история стала очередным продуктом «фейковых новостей». Он призвал телеканал CNN, издание The New York Times и другие СМИ принести свои извинения, а также выразил сомнения в том, что они это сделают. При этом Трамп не стал упоминать в твите британское издание The Sun, в интервью которому и прозвучала нелицеприятная характеристика жены британского принца.

«Я никогда не называл Меган Маркл „противной“. Это все сделано лживыми СМИ… Будут ли CNN, New York Times и другие извиняться? Сомневаюсь в этом!»— написал Трамп в своем микроблоге.

I never called Meghan Markle «nasty.» Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2019 г.

Как сообщалось ранее, Трамп назвал Меган Маркл противной, когда его попросили прокомментировать ее негативные высказывания о нем и его предвыборной кампании: «Я не знал, что она была противной». В то же время он пожелал ей удачи, отметив, что она станет «очень хорошей американской принцессой».

Напомним, что Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, который занимает шестое место в очереди на наследование британского престола, в мае 2018 года. Он сделал ей предложение в ноябре 2017 года, в то время как широко известно об их отношениях стало осенью 2016 года. Спустя год после свадьбы Меган родила мальчика. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. До отношений с принцем Меган Маркл занималась актерской карьерой и состояла в браке с голливудским продюсером Тревором Энгельсоном, с которым развелась в 2013 году.

Не секрет, что супруга принца Гарри недолюбливает президента США. Так в 2016 году она открыто поддерживала его главного соперника — демократа Хиллари Клинтон. Трампа же в интервью The Nightly Show она назвала женоненавистником и человеком, разрушающим общество изнутри. Известно также, бывшая актриса грозилась переехать в Канаду в случае победы Дональда Трампа на выборах. Услышав об этом, президент ответил, что после его победы многие, наоборот, переезжают в США.

Также в интервью Трамп рассказал, что намеревается обсудить с принцем Чарльзом экологические проблемы во время своего трехдневного визита в Великобританию. Ожидается, что их разговор повлияет на отношение американского лидера к Парижскому соглашению по изменению климата. Американский лидер также подчеркнул, что уже встречался с Чарльзом ранее и что у них прекрасные отношения, как и с королевой Елизаветой II. В знак глубокого почтения Дональд Трамп совершит государственный визит в сопровождении своей супруги Мелании, а также четверых детей: Иванки, Тиффани, Эрика и Дональда Трампа-младшего, чтобы они как «следующее поколение» пообщались с принцами Уильямом и Гарри.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 37-летняя Меган Маркл не станет присутствовать на встрече с американским лидером, который посетит Великобританию с официальным визитом. Герцогиня решила воспользоваться официальным поводом — своим декретным отпуском по уходу за малышом.

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