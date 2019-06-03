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Мы должны покаяться: Кернес возмутил украинцев предложением помириться с Россией
В соцсетях растет вал возмущений из-за последних заявлений мэра Харькова Геннадия Кернеса. Выступая на партийном съезде, городской голова заявил, что перед Россией нужно покаяться и начать прямые переговоры со страной-агрессором.
«Считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга», — заявил Кернес.
Мэр Харькова настаивает, что «с умом и миром Украина может развиваться с любыми соседями», а с Россией нужны переговоры.
В соцсетях Кернесу напомнили, что с начала российской агрессии были убиты тысячи людей — украинских военных и мирных жителей Донбасса. Поэтому от мэра потребовали прояснить, что за повод он увидел для покаяний перед Россией.
Кернесу напомнили об обстрелах с территории России по украинским пограничникам, о вторжении российских войск в Украину, захвате украинских территорий.
Также мэра Харькова обвинили, что он подыгрывает кремлевским фейкам и пропаганде и прямо транслирует путинские месседжи о том, что Украина сама виновата, что стала объектом агрессии.
Напомним, ранее Кернес вызвал возмущение в соцсетях, когда предложил убрать из Харькова палатку волонтеров, помогающих бойцам на фронте. Еще одной спорной инициативой мэра было вернуть Харькову проспект маршала Жукова.
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