26.54 / 26.89 29.56 / 30.07
Киев: +22
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Вакарчук — политикам: не обещайте людям быстро закончить войну

10:00 3 июня 2019 60
Святослав Вакарчук
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский музыкант Святослав Вакарчук, собравшийся вместе со своей политсилой принимать участие в выборах в Верховную Раду, считает, что политик, который завляет, что точно знает, как закончить войну или лжет, или не понимает, о чем говорит.

Об этом фронтмен «Океана Эльзы» и лидер партии «Голос» заявил в эфире одного из украинских телеканалов. «Если вы увидите человека, который скажет, что знает точно, как закончить войну, то это будет неправда. Этот человек лукавит или не понимает, про что говорит», — сказал Вакарчук и призвал политиков, в том числе и тех, кто сегодня находится при власти, не обещать людям быстро закончить войну. «Обещайте делать все возможное, чтобы война закончилась как можно быстрее на благоприятных для Украины условиях», — добавил он.

Говоря о путях возвращения Донбасса, Святослав Вакарчук заявил, что на подконтрольных правительству территориях следует создать «сказку» и «витрину настоящей свободной жизни, где человек будет ощущать себя достойным, защищенным и состоятельным». Это, по его мнению, повлияет на желание жителей временно оккупированных территорий «объединится».

«Мы не должны воспринимать их (жителей временно оккупированных территорий. — Ред.), как людей второго сорта. Нужно показать каждому, что мы их ждем», — добавил Вакарчук.

Как сообщали «ФАКТЫ», Вакарчук заявил, что в его политической силе не будет действующий народных депутатов Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины