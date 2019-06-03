Вакарчук — политикам: не обещайте людям быстро закончить войну

Украина

Украинский музыкант Святослав Вакарчук, собравшийся вместе со своей политсилой принимать участие в выборах в Верховную Раду, считает, что политик, который завляет, что точно знает, как закончить войну или лжет, или не понимает, о чем говорит.

Об этом фронтмен «Океана Эльзы» и лидер партии «Голос» заявил в эфире одного из украинских телеканалов. «Если вы увидите человека, который скажет, что знает точно, как закончить войну, то это будет неправда. Этот человек лукавит или не понимает, про что говорит», — сказал Вакарчук и призвал политиков, в том числе и тех, кто сегодня находится при власти, не обещать людям быстро закончить войну. «Обещайте делать все возможное, чтобы война закончилась как можно быстрее на благоприятных для Украины условиях», — добавил он.

Говоря о путях возвращения Донбасса, Святослав Вакарчук заявил, что на подконтрольных правительству территориях следует создать «сказку» и «витрину настоящей свободной жизни, где человек будет ощущать себя достойным, защищенным и состоятельным». Это, по его мнению, повлияет на желание жителей временно оккупированных территорий «объединится».

«Мы не должны воспринимать их (жителей временно оккупированных территорий. — Ред.), как людей второго сорта. Нужно показать каждому, что мы их ждем», — добавил Вакарчук.

Как сообщали «ФАКТЫ», Вакарчук заявил, что в его политической силе не будет действующий народных депутатов Украины.

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