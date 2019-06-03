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Дочь Началовой не вернется к отцу
После внезапной смерти российской певицы Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным осталась жить с бабушкой и дедушкой. Недавно отец девочки в интервью сказал, что забрал дочь в свою семью.
Сообщения об этом возмутили бывшего пиар-менеджера артистки. Она написала гневный пост в сети, в котором объяснила, что Вера остается жить с родителями Юлии, как и раньше. В другую семью никто ее не забирал. Просто Вера вместе с семьей отца отправилась отдыхать в Турцию.
«Да, она там со своим отцом. Но никто и никуда ее не забирал от бабушки и дедушки. Непроверенная информация, попытки брать комментарии на эту тему у вымышленных „друзей“ Юлии это непрофессионализм. Узнайте у нас, кто ее друзья на самом деле!», — написала Анна Исаева.
Напомним, Вере сначала не говорили о состоянии мамы и первое время не сообщали о ее смерти. Девочка очень тяжело переживала потерю. Родные, бабушка и дедушка, окружили ее вниманием и заботой, Вера осталась жить с ними. Евгений Алдонин также принимает активное участие в воспитании дочки, часто забирает ее на выходные и каникулы.
У Юлии Началовой осталась квартира в центре Москвы, вокруг которой разгорелся скандал.
Также «ФАКТЫ» писали о том, как сейчас выглядят апартаменты певицы.
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