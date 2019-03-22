В смерти Юлии Началовой увидели мистический знак (фото)

Шоу-бизнес

Внезапная смерть популярной российской певицы Юлии Началовой вызвала шок и непонимание произошедшего не только родными, но и коллегами, близкими друзьями. Они называют уход артистки не иначе, как злым роком. Ведь причина смерти — сепсис был вызван пустяковой раной на ноге. Если бы Юля вовремя обратилась за помощью к медикам, ее можно было бы спасти.

В больницу Юля обратилась 11 марта, когда ее нога уже распухла, она не могла надеть обувь, ходила лишь только в тапочках. В клинику Юля Началова взяла с собой детский талисман — плюшевого тигренка, с которым никогда не расставалась, брала его в поездки и на гастроли. Она не собиралась долго задерживаться в клинике, рассчитывала, что медики почистят рану на ноге и она поедет домой. Но уже на следующий день певице резко стало плохо, пошел абсцесс, начался сбой в работе внутренних органов. Артистку срочно перевезли в другую клинику, где было более современное оборудование. А тигренка забыли. Игрушку привезли позже, однако Юля из комы так и не вышла. Вторая волна сепсиса ее убила.

Через несколько часов после смерти Юлии по телевидению показывали финал шоу «Один в один», в котором подопечный Началовой одержал победу. В то время, когда поклонники плакали и не могли поверить в смерть певицы, она — веселая и жизнерадостная — улыбалась с экранов. Это была ее последняя съемка.

По просьбе родных церемонию похорон сделали закрытой, в траурном зале запретили снимать. Очевидцы рассказывают, что Юлию похоронили в белоснежном гробу. Она выглядела, как будто собралась на концерт — в ярком шелковом платье, с макияжем и прической. Казалось, что она просто спит.

Близкий друг Юли, певец родом из Запорожья Александр Панайотов, признался, что видит в смерти подруги злой рок, который будто преследует героев программы «Последний герой». Уже шесть ее участников ушли из жизни — Сергей Бодров, Жанна Фриске, Вера Глаголева, Децл, Яна Волкова…

Поклонники положила на могилу Началовой двух плюшевых тигрят и огромного белого зайца. После церемонии похорон, когда уже все разошлись, внезапно у места захоронения появиалась черно-белая кошка. Работники Троекуровского кладбища называют ее «хозяйкой». Говорят, она она очень редко появляется встретить усопшего. А если выходит, значит «душа у человека была чистая».

Напомним, Юлию Началову похоронили 21 марта в Москве на Троекуровском кладбище. 12-летняя дочь Вера будет жить с бабушкой и дедушкой, Юлиными родителями. Отец девочки Евгений Алдонин, как и прежде, будет помогать дочке. В последнее время Юля встретила новую любовь — Вячеслава Кудрю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter