12-летняя дочь Юлии Началовой не может поверить в смерть мамы

Шоу-бизнес

Родные внезапно ушедшей из жизни российской певицы Юлии Началовой не раскрывали ее тяжелое состояние и некоторое время не сообщали о смерти, чтобы уберечь 12-летнюю дочь артистки Веру. О том, что ее мамы больше нет, девочке сообщили не сразу. Об этом ей рассказал отец, бывший футболист Евгений Алдонин.

Когда Юлия попала в больницу, Вера находилась за границей вместе с одноклассниками. Близкие специально не разглашали ухудшение состояния, чтобы не травмировать Веру. И даже о смерти певицы сообщили, выждав паузу.

«Я выждала столько, сколько смогла, чтобы Верочка успела сесть в самолет. Сейчас эра современных технологий, у всех детей социальные сети, и она бы узнала о трагедии от одноклассников, а мы этого не хотели», — подчеркнула представительница покойной артистки Анна Исаева в эфире программы «Пусть говорят».

В аэропорту Веру встречал отец Евгений Алдонин, с которым Юлия прожила в браке с 2006 по 2011 годы. Он и рассказал ей страшную новость.

«Мне было тяжело сказать дочке, что мамы больше нет. Мы сели в машину, и я рассказал об этом. Вера, конечно, была в шоке. Она не могла поверить. Она и сейчас все еще в шоковом состоянии», — признался бывший спортсмен.

Он и сам тяжело переживает смерть бывшей жены, с которой поддерживал теплые дружеские отношения. Узнав о состоянии, Юлии, он все время был на связи с ее родителями. Сейчас они все вместе думают, с кем дальше будет жить Вера. Взрослые намерены сделать все возможное, чтобы девочке было легче пережить трагедию. Евгений предложил ей жить у него в семье. Юлия называла его идеальным отцом для их дочери.

«Вере сейчас тяжелее всего. Моя мама приехала, Юлины родители тоже рядом. Мы стараемся ее поддерживать. Еще возраст такой сложный, 12 лет. У нее сейчас как раз формировалась особая дружеская связь с мамой», — поделился эмоциями Алдонин.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что похороны Юлии Началовой состоятся 21 марта в Москве. Бойфренд певицы Вячеслав Кудря тяжело переживает потерю любимой.

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