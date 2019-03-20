Стала известна дальнейшая судьба дочери Юлии Началовой

Шоу-бизнес

После внезапной смерти российской певицы Юлии Началовой ее родные не решались сразу сказать 12-летней дочери Вере о том, что ее мамы больше нет. Девочка в то время находилась за границей, она училась в Лондоне. Трагическую новость сообщил девочке ее отец, футболист Евгений Алдонин, бывший муж Юлии. Он признался, что девочка очень тяжело пережила утрату, проплакала всю ночь. Вся семья, дедушка и бабушки, пытаются сделать все возможное, чтобы помочь девочке пережить трагедию и создать для нее комфортные условия. Родственники пока решили, что Вера будет жить с родителями Юлии. Об этом сообщила журналистам мама Евгения Алдонина, с которой у Началовых сохранились теплые отношения.

«Верочка будет жить с бабушкой и дедушкой по матери. Сейчас она переживает, конечно. Но все у нее будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим, все уважаем друг друга. Все будет хорошо», — сказала мать Алдонина.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта из-за заражения крови, которое развилось из пустяковой раны на ноге. Юлия слишком поздно обратилась за медицинской помощью. Как сообщил отец певицы Виктор Васильевич, врачи сделали все возможное, но сердце Юлии не выдержало.

Ранее сообщалось, что перед смертью у Юлии возникли судебные проблемы с бывшим мужем Александром Фроловым из-за раздела квартиры.

Как писали «ФАКТЫ» похороны Юлии Началовой состоятся 21 марта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter