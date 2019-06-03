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В России рассказали, как Зеленский раздражает Путина
Президент России Владимир Путин крайне раздраженно воспринимает победу на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского, которая была для него неожиданной.
Такое мнение высказал публицист, журналист и ученый-психолог Леонид Радзиховский в колонке для «Собеседник.ру». Он, в частности, выразил сомнение в том, что смена власти в Украине заставит Путина изменить политику в отношении нашей страны. «Для Путина Украина — любимая „игрушка“, и никому другому он ее всерьез поиграть не отдавал», — пишет Радзиховский и добавляет, что вряд ли он откажется и от оккупированных Россией территорий украинского Донбасса, поскольку для этого «нет причин».
«Идти навстречу и налаживать какие-то идеальные отношения с „учителем Голобородько“, делать ему подарки? А зачем? Думаю, что у Путина Зеленский вызывает страшное раздражение. Кто он такой? Порошенко был все-таки чиновник, бизнесмен. Человек, что называется, „нашего круга“. А это кто? Галкин? Ургант? В этом смысле уход Порошенко для Путина, как мне представляется, — корпоративное оскорбление. Так что раздражение от победы Зеленского на выборах тут крайнее», — утверждает публицист и добавляет, что это чувство у Путина усугубляется еще и тем, что ругать Зеленского «пока что не за что» и что его победа на президентских выборах оказалась неожиданной для хозяина Кремля.
«Путину, судя по всему, было приятно думать, что шоумена и близко не подпустят к посту президента. А выяснилось, что он — бац! — и стал им. Очень неприятно. Это может вызывать естественное раздражение у Путина. И оно вполне естественно может вылиться в то, что виноватым окажется стрелочник. И стрелочника (помощника президента РФ Владислава Суркова. — Ред.) снимут. Это абсолютно логично», — пишет Леонид Радзиховский.
При всем этом он в очередной раз подчеркивает, что перестановки, в частности возможная смена Суркова, курирующего оккупированные территории Донбасса, на экс-посла РФ в Беларуси Михаила Бабича, не означают перспективу изменения политики в отношении Украины. «Не думаю, что это та тема, где от стрелочников что-то зависит», — добавил он.
Эксклюзивный материал о том, чего можно ждать от смены кремлевского куратора в ОРДЛО, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Русская весна 2.0″: Путин приступил к реализации нового коварного плана в Украине».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..