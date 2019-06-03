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Пресс-секретарем Зеленского станет журналистка Юлия Мендель: кто она такая (фото)
Пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского, который ранее объявил конкурс и заявил, что ищет сотрудника со знанием трех языков, в том числе, украинского и английского, может стать киевская журналистка Юлия Мендель.
Об этом сообщает theБабель со ссылкой на собственные источники. Сама Юлия Мендель эту информацию не подтверждает и не опровергает, предлагая дождаться официальных результатов. Впрочем, уже сейчас информации на ее страничке в Facebook практически нет (или сторонний пользователь ее просто не видит), за исключением нескольких фото и надписи: «Вся информация на это страничке является личным мнением автора и не представляет позицию никакой из компаний».
Сообщается, что Юлии Мендель 32 года. Она работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интере», несколько лет сотрудничает с The New York Times, писала для украинского Forbes и американского Politico.
Также журналисты пишут, что в 2016-м Юлия Мендель в соцсетях рассказывала о непристойных комментариях в ее адрес от незнакомого мужчины. Этот пост собрал сотни комментариев и вызвал бурную дискуссию. Среди ее друзей на Facebook — заместитель главы Администрации президента, в прошлом сценаристом «Студии «Квартал-95» Юрий Костюк, политолог Никита Потураев, который консультировал во время предвыборной кампании команду Зеленского.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...