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В Киеве ловкие воры обчистили посетителя ресторана: в сеть попало видео
В Киеве в ресторане камеры наблюдения засекли дерзких воров, обчистивших сумку посетителя. Своей жертвой воры выбрали мужчину, который неосмотрительно повесил сумку на спинку стула.
Процесс кражи хорошо заметен на видео, обнародованном на странице «Киев оперативный». Один из воров придвигается поближе к соседнему столику, вешает на спинку стула пиджак и под этим нехитрым прикрытием выполняет манипуляции с чужой сумкой. Спустя несколько минут кошелек посетителя перекочевал карманнику, и компания злоумышленников покинула заведение.
В этот раз воров заметили в ресторане «Флагман» на ул. Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева, но не исключено, что преступники действуют и в других заведениях по городу. Жертвы воров просят помочь опознать махинаторов.
Напомним, ранее в Харькове в ресторане заметили вора. До этого он успел стащить у мужчины деньги из внутреннего кармана куртки. А в Киеве воровка «работала», не смущаясь присутствия рядом полицейских.
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