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Безнадежно и неэффективно: Зеленскому ответили по поводу "просто перестать стрелять" на Донбассе
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся закончить войну на Донбассе, который Россия превратила в полигон для тестирования своего нового вооружения и обучения военных, когда армия «просто прекратит стрелять». С главой Кремля Владимиром Путиным нельзя идти ни на какие компромиссы. С ним нельзя договариваться, потому что Россия все равно нарушит все договоренности, как это было уже не один раз. Об этом в интервью «Апострофу» рассказал эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны в Украинском институте будущего Глен Грант.
Эксперт назвал Зеленского мечтателем, который думает, что договорившись прекратить огонь на Донбассе, с Путиным можно будет такой вести диалог, в результате которого Украина не проиграет.
«С медведем надо обращаться по-медвежьи. Если вы прекратите стрелять, а другая сторона нет, то вы будете выглядеть слабаками, Путин почувствует, что он выиграет и продолжит двигаться вперед. Поэтому эту мечту невозможно реализовать», — считает Грант.
Напомним, оппозиционный российский политик и бизнесмен Константин Боровой заявил, что президенту Зеленскому не стоит надеяться помощь третьей силы в противостоянии России, а предъявить РФ ультиматум, прекратить торговлю с россиянами.
Ранее в Генштабе ВСУ прогнозировали, что Россия способна превратить войну на Донбассе в полномасштабную в течение часа.
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